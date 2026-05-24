عربي-دولي

بالفيديو.. لحظات هلع بين الصحافيين عقب إطلاق نار قرب البيت الأبيض

Lebanon 24
24-05-2026 | 03:24
بالفيديو.. لحظات هلع بين الصحافيين عقب إطلاق نار قرب البيت الأبيض
وثقت لقطات مصورة لحظة هرع عدد من المذيعين والصحافيين إلى غرفة الإحاطة الإعلامية داخل البيت الأبيض، بعد سماع إطلاق نار قرب المقر الرئاسي مساء السبت، وسط استنفار أمني واسع.

ونشرت مراسلة شبكة "إيه بي سي نيوز" سيلينا وانغ مقطع فيديو قالت إنها سجلته خلال بث مباشر من الحديقة الشمالية للبيت الأبيض، قبل أن يُسمع دوي الطلقات.

وقالت وانغ: "بدا الأمر وكأنه العشرات من الطلقات النارية.. قيل لنا أن نركض إلى غرفة الإحاطة الصحافية".

وأظهرت المشاهد حالة ارتباك وتحركاً سريعاً للصحافيين وعناصر الأمن، فيما نقلت شبكة "إن بي سي نيوز" أن عدد الطلقات سُمع وكأنه يتراوح بين 20 و30 طلقة.

وبحسب الشبكة، طلب جهاز الخدمة السرية من الصحافيين الموجودين في الحديقة الشمالية التوجه فوراً إلى غرفة الإحاطة، بالتزامن مع إغلاق محيط البيت الأبيض وانتشار أمني كثيف.

كما أظهرت لقطات أخرى لحظة وقوع إطلاق النار أثناء بث مباشر لأحد المذيعين، قبل أن تتدخل القوات الأمنية لتأمين المكان وإبعاد الموجودين.

ولم تكشف السلطات الأميركية بعد تفاصيل كاملة بشأن دوافع الحادث أو عدد الإصابات، فيما أعلن جهاز الخدمة السرية لاحقاً مقتل مطلق النار بعد اشتباكه مع عناصر الأمن.

 
أوباما يدين العنف السياسي بعد حادث إطلاق نار خلال عشاء مراسلي البيت الأبيض
بالفيديو.. إجلاء ترامب بعد إطلاق نار خلال عشاء مراسلي البيت الأبيض
بعد مرور موكب فانس.. إطلاق نار قرب البيت الأبيض
ترامب: مقتل مسلح بعد تبادل للنار مع عملاء الخدمة السرية قرب بوابات البيت الأبيض
