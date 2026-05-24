بالفيديو.. لحظات هلع بين الصحافيين عقب إطلاق نار قرب البيت الأبيض

وثقت لقطات مصورة لحظة هرع عدد من المذيعين والصحافيين إلى غرفة الإحاطة الإعلامية داخل ، بعد سماع إطلاق نار قرب المقر الرئاسي مساء السبت، وسط استنفار أمني واسع.

ونشرت مراسلة شبكة " نيوز" وانغ مقطع فيديو قالت إنها سجلته خلال بث مباشر من الحديقة الشمالية للبيت الأبيض، قبل أن يُسمع دوي الطلقات.

وقالت وانغ: "بدا الأمر وكأنه العشرات من الطلقات النارية.. قيل لنا أن نركض إلى غرفة الإحاطة الصحافية".

وأظهرت المشاهد حالة ارتباك وتحركاً سريعاً للصحافيين وعناصر الأمن، فيما نقلت شبكة "إن بي " أن عدد الطلقات سُمع وكأنه يتراوح بين 20 و30 طلقة.

وبحسب الشبكة، طلب جهاز الخدمة السرية من الصحافيين الموجودين في الحديقة الشمالية التوجه فوراً إلى غرفة الإحاطة، بالتزامن مع إغلاق محيط البيت الأبيض وانتشار أمني كثيف.

كما أظهرت لقطات أخرى لحظة وقوع إطلاق النار أثناء بث مباشر لأحد المذيعين، قبل أن تتدخل القوات الأمنية لتأمين المكان وإبعاد الموجودين.

ولم تكشف السلطات الأميركية بعد تفاصيل كاملة بشأن دوافع الحادث أو عدد الإصابات، فيما أعلن جهاز الخدمة السرية لاحقاً مقتل مطلق النار بعد اشتباكه مع عناصر الأمن.