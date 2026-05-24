|
عربي-دولي

بـ90 صاروخاً و 600 مسيرة.. روسيا تقصف العاصمة الأوكرانية

Lebanon 24
24-05-2026 | 04:17
بـ90 صاروخاً و 600 مسيرة.. روسيا تقصف العاصمة الأوكرانية
قال مسؤولون إن روسيا شنت هجوماً مكثفاً على العاصمة الأوكرانية كييف والمنطقة الأوسع، اليوم الأحد، بصواريخ وطائرات مسيرة، مما أسفر عن مقتل 4 أشخاص وإصابة عشرات آخرين.
ودوت أصداء الانفجارات في أنحاء كييف بعد الواحدة صباحا بالتوقيت المحلي بقليل، بعد أن حذر سلاح الجو الأوكراني عبر قناته على تطبيق تلغرام من أن روسيا قد تطلق صاروخ "أوريشنيك" الباليستي.


وأوردت وسيلتا إعلام أوكرانيتان، نقلا عن المتحدث باسم سلاح الجو الأوكراني، أن روسيا قصفت منطقة كييف بصاروخ باليستي فرط صوتي متوسط المدى من طراز "أوريشنيك".


وقال سلاح الجو الأوكراني في بيان على مواقع التواصل الاجتماعي إن روسيا أطلقت 600 طائرة مسيرة و90 صاروخا في هجومها، مضيفا أن أحد الصواريخ كان باليستيا متوسط المدى، دون تحديد نوعه.


وقال فيتالي كليتشكو، رئيس بلدية كييف، عبر تلغرام إن "شخصين لقيا حتفهما وأصيب 56 آخرون في الهجمات على المدينة، وتم نقل 13 منهم إلى المستشفيات. وتم تسجيل بعض الأضرار في ساحة الاستقلال التاريخية بالمدينة".
 

وقال ميكولا كالاشنيك، حاكم منطقة كييف، إن شخصين آخرين قُتلا وأصيب 9 آخرون في هجمات استهدفت منطقة كييف الأوسع التي تضم العاصمة.


وكان الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي حذر، أمس السبت، من أن روسيا تستعد لشن هجوم على أوكرانيا باستخدام صاروخ "أوريشنيك"، مستشهدا بمعلومات مخابراتية من أوكرانيا والولايات المتحدة وأوروبا.


وهاجمت روسيا أوكرانيا مرتين بالفعل بصاروخ "أوريشنيك"، وهو صاروخ تفاخر الرئيس فلاديمير بوتين بأنه من المستحيل اعتراضه بسبب سرعته التي تبلغ أكثر من 10 أمثال سرعة الصوت.


وجاء تحذير زيلينسكي بعد أن أمر بوتين الجيش الروسي بإعداد خيارات للرد على أوكرانيا رداً على هجوم بطائرات مسيرة على سكن للطلبة في منطقة لوغانسك في شرق أوكرانيا أمس الجمعة، ما تسبب بمقتل 21 شخصاً على الأقل.


ونفى الجيش الأوكراني هذه الاتهامات، موضحاً أنه استهدف وحدة قيادة لطائرات مسيرة روسية.


وكانت روسيا قالت، أمس الجمعة، إن هجوماً أوكرانياً استهدف المبنى الأكاديمي وسكن الطلاب في كلية ستاروبيلسك المهنية التابعة لجامعة لوغانسك التربوية الحكومية.


ووفقاً للجنة التحقيق، نفذت القوات الأوكرانية الهجوم ليلًا باستخدام 4 طائرات مسيرة.

وكان في السكن 86 طالباً وموظف واحد وقت الهجوم، وتشير آخر التقارير إلى مقتل 21 شخصا وإصابة 43 آخرين. (سكاي نيوز عربية)
الجيش الأوكراني: روسيا استهدفت أوكرانيا بـ600 مسيّرة و90 صاروخا
سلاح الجو الأوكراني يُعلن إسقاط أو تحييد 31 صاروخا و636 طائرة مسيّرة أطلقتها روسيا
حاكم موسكو: إسقاط 4 مسيرات أوكرانية كانت متجهة نحو العاصمة الروسية
روسيا تعلن إسقاط عشرات المسيّرات الأوكرانية في 5 ساعات
