إسرائيل تثبت خططها وسط ترقب هدنة الـ60 يوماً

وصل رئيس الأركان الإسرائيلي إيال زامير، صباح اليوم، إلى مركز القيادة الشمالية في الجيش الإسرائيلي، للمصادقة على خطط مواصلة العمليات، وسط استعدادات لمجموعة واسعة من السيناريوهات.
وذكرت "القناة 12" العبرية أن زيارة زامير تأتي في إطار تقييم الوضع على الجبهة الشمالية، مشيرة إلى أنه "حتى صدور تعليمات مغايرة، تستمر الاستعدادات والعمليات كالمعتاد".
وفي السياق نفسه، نقلت "هيئة البث الإسرائيلية" عن مصدر مطّلع أن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو عبّر، خلال محادثات مع الرئيس الأميركي دونالد ترامب، عن مخاوفه من تأجيل معالجة الملف النووي الإيراني، ومن الربط بين اتفاق وقف إطلاق النار في لبنان والتفاهمات مع إيران.
وكان موقع "أكسيوس" قد أفاد بأن واشنطن وطهران قد توقعان تفاهماً لمدة 60 يوماً قابلة للتمديد، يتضمن فتح مضيق هرمز وإزالة الألغام منه.