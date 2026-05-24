إسرائيل تثبت خططها وسط ترقب هدنة الـ60 يوماً

وصل رئيس الأركان إيال زامير، صباح اليوم، إلى مركز القيادة الشمالية في الجيش الإسرائيلي، للمصادقة على خطط مواصلة العمليات، وسط استعدادات لمجموعة واسعة من السيناريوهات.

وذكرت "القناة 12" العبرية أن زيارة زامير تأتي في إطار تقييم الوضع على الشمالية، مشيرة إلى أنه "حتى صدور تعليمات مغايرة، تستمر الاستعدادات والعمليات كالمعتاد".

وفي السياق نفسه، نقلت "هيئة البث " عن مصدر مطّلع أن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو عبّر، خلال محادثات مع الرئيس الأميركي ، عن مخاوفه من تأجيل معالجة الملف ، ومن الربط بين اتفاق وقف إطلاق النار في والتفاهمات مع .

وكان موقع "أكسيوس" قد أفاد بأن وطهران قد توقعان تفاهماً لمدة 60 يوماً قابلة للتمديد، يتضمن فتح مضيق هرمز وإزالة الألغام منه.