عربي-دولي
هل ستُسلم إيران "اليورانيوم عالي التخصيب"؟ مصدر في طهران يكشف
Lebanon 24
24-05-2026
|
04:25
A-
A+
photos
0
A+
A-
قال مصدر إيراني رفيع لوكالة "
رويترز
" إن "طهران لم توافق على تسليم مخزونها من اليورانيوم عالي التخصيب"، مؤكداً أنه لم يتم التوصل أيضاً إلى أي اتفاق بشأن شحن مخزون
إيران
من اليورانيوم عالي التخصيب إلى خارج البلاد.
وذكر المصدر أنَّ الملف
النووي
الإيراني
ليس جزءًا من الاتفاق التمهيدي مع
الولايات المتحدة
الأميركية، مشيراً إلى أن الملف المذكور سيجري تناوله في مفاوضات التوصل إلى اتفاق نهائي، وبالتالي فهو خارج إطار الاتفاق الجاري العمل عليه حالياً.
وأشار المصدر إلى أنه "إذا وافق المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني على مذكرة التفاهم مع أميركا سيجري إرسالها إلى المرشد الأعلى مجتبى خامنئي للموافقة النهائية".
كذلك نقلت وكالة "تسنيم"
الإيرانية
عن "مصادر مطلعة" نفيها لما تداولته بعض
وسائل الإعلام
الغربية بشأن وجود
التزام
إيراني بنقل أو إخراج المواد النووية من البلاد ضمن أي تفاهم محتمل مع الولايات المتحدة.
وأكدت مصادر الوكالة أن ذلك الملف لم يُدرج ضمن بنود مسودة التفاهم الأولي الجاري بحثها.
وأضافت أن أي نقاش حول الملف النووي تم تأجيله إلى مرحلة لاحقة، بعد انتهاء ما وصفته بـ"المرحلة الحالية المرتبطة بإنهاء الحرب، وبناءً على تنفيذ خطوات متبادلة من الجانب الأمريكي".
ونفت المصادر صحة ما تم تداوله بشأن وجود التزام بتجميد طويل الأمد للأنشطة النووية الإيرانية لمدة قد تصل إلى 20 عاماً، ووصفت تلك الأنباء بأنها "عارية عن الصحة"، مؤكدة أنه لا توجد أي تفاصيل نووية واردة في مسودة التفاهم الحالية.
ويأتي ذلك وسط إعادة
البيت الأبيض
، خلال الساعات الأخيرة، تحريك ملف الأهداف الإيرانية على طاولة الأمن القومي، بعد تحذير أطلقه الرئيس الأميركي،
دونالد ترامب
، لطهران بأن الوقت يضيق أمام تقديم عرض أفضل.
كذلك، تحدّثت تقارير أمريكية عن تحرك وسطاء لتفادي ضربات محتملة على إيران خلال أيام، فيما زاد ملف مضيق هرمز الضغط على الاتصالات الجارية بعد تحذير
وزير الخارجية
، ماركو روبيو، من أي محاولة لطهران بفرض رسوم أو ترتيبات مرور على السفن في الممر البحري.
وكان مسؤولون أميركيون كشفوا لصحيفة "نيويورك تايمز"، في وقت سابق، اليوم الأحد، أن إيران وافقت على التخلي عن اليورانيوم المخصب في الاتفاق الذي أعلنه الرئيس الأميركي
دونالد
ترامب
.
وقالت الصحيفة، إن تفاصيل كثيرة حول الاتفاق المبدئي، غابت خلال إعلان ترامب، ولا يزال من غير الواضح ما إذا كانت المفاوضات الأخيرة ستنجح في تمديد التهدئة الحالية والتوصل إلى سلام دائم، أم ستنهار بسبب النقاط العالقة التي أبقت الحرب دون حل لأشهر؟.
