بسبب ارتفاع أسعار الوقود... الخطوط الجوية المغربية تُعلّق بعض رحلاتها

Advertisement

أعلنت شركة الخطوط الملكية المغربية، تعليق بعض رحلاتها نحو وجهات أوروبية وأفريقية مؤقتاً، بسبب ارتفاع أسعار الوقود، جراء تداعيات الحرب في .ويشمل التعليق، رحلات تربط مراكش بكل من وليون وبوردو وبروكسل، وأخرى تربط بمطارات أفريقية في كل من بانغي وبرازافيل وكينشاسا ودوالا وياوندي وليبرفيل. إضافة إلى خطين يربطان ببرشلونة وملقة. (الامارات 24)