قلقٌ في تل أبيب... ماذا قال تقرير إسرائيليّ عن القوّات المصريّة والباكستانيّة في الخليج؟

24-05-2026 | 08:00
ذكر موقع "روسيا اليوم"، أنّ تقريراً لصحيفة "معاريف" الإسرائيليّة، كشف عن تصاعد القلق الإسرائيلي بسبب نشر مصر قوات ومقاتلات "رافال" في الخليج، في خطوة تعكس تحولاً في موازين القوى الإقليمية.
وقالت الصحيفة إنّ باكستان نشرت خلال شهر أيار نحو 8000 مقاتل في أنحاء المملكة العربية السعودية، إلى جانب مقاتلات من طراز "JF-17"، ومنظومات دفاع جوي متطورة.
وأضافت أنّ مصر نشرت في الوقت عينه في دولة الإمارات مقاتلات من طراز "رافا"ل ومنظومات اعتراضية قصيرة المدى.
ولفتت الصحيفة إلى أنّ "التدخل الباكستاني جاء أيضا عقب مطالبة سعودية قوية بتفعيل اتفاقية الدفاع بين البلدين، بالتزامن مع الحاجة الاقتصادية الملحة لإسلام أباد لمواصلة الدعم المالي من الرياض".
وبعد نشر هذه القوات، أصبح أي قصف إيراني موجه نحو السعودية أو الإمارات يستلزم تدخلا عسكريا مباشرا، ولو محدودا، من جانب مصر وباكستان، وهو ما يمثل تغيرا دراماتيكيا في قواعد اللعبة بالمنطقة، بحسب الصحيفة الإسرائيليّة.
 
 
 
