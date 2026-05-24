في فوهة نيزكية... العثور على آثار حياة تحتوي مادة من خارج الأرض

ويعتقد الباحثون أن "الستروماتوليتات" تشكلت في بحيرة مائية حرارية نشأت بعد الاصطدام بكويكب الأرض. توصل علماء إلى نتيجة مفادها أن النيازك التي قصفت كوكبنا ساهمت في إثراء غلافه الجوي بالأكسجين، بعد دراسة أجروها على فوهة نيزكية.وأبلغ متخصصون من لعلوم الأرض والموارد المعدنية في مجلة "Communications Earth & Environment"، عن اكتشاف "ستروماتوليتات" في حوض "هابتشيون"، وهي الفوهة النيزكية المؤكدة الوحيدة في .ويعتقد الباحثون أن "الستروماتوليتات" تشكلت في بحيرة مائية حرارية نشأت بعد الاصطدام بكويكب الأرض.

فالحرارة المنبعثة من الصخور المنصهرة التي تكونت نتيجة الاصطدام، ربما حافظت لفترة طويلة على درجة حرارة عالية في الماء وأشبعته بالمعادن، مما خلق ظروفا مثالية لتكاثر الميكروبات.

والستروماتوليتات هي واحدة من أقدم الأدلة المعروفة على الحياة على الأرض، وتشكلها كائنات دقيقة، لا سيما البكتيريا الزرقاء "السيانوبكتيريا" التي تنتج الأكسجين في أثناء عملية التمثيل الضوئي. (روسيا اليوم)