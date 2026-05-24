Najib Mikati
عربي-دولي

في فوهة نيزكية... العثور على آثار حياة تحتوي مادة من خارج الأرض

Lebanon 24
24-05-2026 | 06:28
في فوهة نيزكية... العثور على آثار حياة تحتوي مادة من خارج الأرض
توصل علماء إلى نتيجة مفادها أن النيازك التي قصفت كوكبنا ساهمت في إثراء غلافه الجوي بالأكسجين، بعد دراسة أجروها على فوهة نيزكية.

وأبلغ متخصصون من المعهد الكوري لعلوم الأرض والموارد المعدنية في مجلة "Communications Earth & Environment"، عن اكتشاف "ستروماتوليتات" في حوض "هابتشيون"، وهي الفوهة النيزكية  المؤكدة الوحيدة في شبه الجزيرة الكورية.
ويعتقد الباحثون أن "الستروماتوليتات" تشكلت في بحيرة مائية حرارية نشأت بعد الاصطدام بكويكب الأرض.
 
فالحرارة المنبعثة من الصخور المنصهرة التي تكونت نتيجة الاصطدام، ربما حافظت لفترة طويلة على درجة حرارة عالية في الماء وأشبعته بالمعادن، مما خلق ظروفا مثالية لتكاثر الميكروبات.
 
والستروماتوليتات هي واحدة من أقدم الأدلة المعروفة على الحياة على الأرض، وتشكلها كائنات دقيقة، لا سيما البكتيريا الزرقاء "السيانوبكتيريا" التي تنتج الأكسجين في أثناء عملية التمثيل الضوئي. (روسيا اليوم)
