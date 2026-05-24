وكالة إيرانيّة: لا إتّفاق مع أميركا من دون هذا الشرط

ذكرت وكالة "تسنيم" الإيرانيّة، أنّ مصدراً مطلعاً قال إنّه "لن يتمّ التوصّل إلى اتفاق مع أميركا دون الإفراج عن الأصول المجمدة".

Advertisement

وأشار إلى أنّ "الوسيط وبعض المشاركة في جهود الوساطة أُبلغت بهذا الموقف".



وأضاف المصدر أنّ "الجانب الأميركي رغم الترتيبات التي جرى التوصل إليها سابقًا عبر الوساطة الباكستانية وبمشاركة بعض الدول الإقليمية، يعرقل حاليًا هذه المسألة، فيما أكدت أنها لن تتراجع عن خطوطها الحمراء".



وأوضح أنّ "الخلاف بشأن هذه القضية يُعد أحد الأسباب التي حالت حتى الآن دون التوصل إلى اتفاق نهائي".



ولفت إلى أنّ إيران، استنادًا إلى تجاربها السابقة مع ما وصفه بـ"الإخلال الأميركي المتكرر بالوعود وعمليات العرقلة"، لن تسمح بأن يبقى ملف الإفراج عن الأصول رهينة "وعود ورقية وأوهام فارغة". (ارم نيوز)