Najib Mikati
عربي-دولي

"خاتم الأنبياء": جاهزون لـ"رد جهنمي"

Lebanon 24
24-05-2026 | 08:56
خاتم الأنبياء: جاهزون لـرد جهنمي
أكد مقر خاتم الأنبياء، مقر القيادة العسكرية التابعة للحرس الثوري الإيراني، أن الأجانب لا مكان لهم في الخليج، مشددا على أن القوات المسلحة مستعدة لتوجيه "ردٍ جهنمي" على أي اعتداء.
وقال قائد مقر خاتم الأنبياء عبد اللهي، خلال الاحتفال الذي أشاد فيه بتضحيات شخصيات مثل علي شمخاني وعبد الرحيم موسوي ومحمد باقر وعزيز نصير زاده وعلي رضا تنكسيري وأبو القاسم بابائيان، إن تكريم هؤلاء الأبطال يشكل مصدر إلهام للإيرانيين لمواصلة الصمود والدفاع عن حقوقهم ومصالحهم الوطنية.

وأضاف: "في هذا الاحتفال المهيب الذي يؤكد على استمرار المقاومة والصمود واليقظة والذكاء تجاه العدو الأميركي الإسرائيلي، ستُؤمّن منطقة الخليج الفارسي عمليًا بشكر النعمة، وسيُزاح بساط استغلال العدو لهذا الممر المائي، وسيتحقق الرفاه والتقدم لصالح جميع شعوب المنطق".

وحذر  "من أن استراتيجيات قائد الثورة الإسلامية لإدارة الخليج ومضيق هرمز ترتكز على مفهوم "إيران القوية"، الذي لا يترك أي مجال للوجود الأجنبي، مشددًا على أن القوات المسلحة لن تسمح بتكرار التجارب التاريخية المؤلمة، وستفرض عزّة وكرامة الجمهورية الإسلامية على أي معتد". (روسيا اليوم) 
