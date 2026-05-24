لقضاء يوم التروية.. توافد الحجاج إلى مشعر منى

تبدأ قوافل حجاج بيت الله الحرام مساء اليوم، ليلة الثامن من شهر ذي الحجة، التوجه إلى مشعر منى لقضاء يوم التروية، أولى محطات مناسك الحج.



وتتحرك أكثر من 24 ألف حافلة ضمن عمليات تفويج منظمة لحجاج الداخل والخارج من إلى المشعر، وسط خطط تنفيذية وتكاملية تشارك فيها مختلف الجهات الحكومية والخدمية، بهدف ضمان انسيابية الحركة وتيسير وصول الحجاج بكل يسر وطمأنينة.ويستعد الحجاج لقضاء يومهم في مشعر منى داخل مخيمات مهيأة ومجهزة بكافة الخدمات، بما يسهم في تسهيل تنقل ضيوف وتهيئة الأجواء المناسبة لأداء المناسك بخشوع وسكينة. (العربية)