إقتصاد

كم تبلغ قيمة أصول إيران المجمدة؟

Lebanon 24
24-05-2026 | 10:38
كم تبلغ قيمة أصول إيران المجمدة؟
تتمسك إيران بالإفراج عن أموالها المجمدة في الخارج، في إطار مفاوضاتها الصعبة مع الولايات المتحدة الرامية إلى إنهاء حرب بدأت أواخر شباط الماضي ثم دخلت هدنة في نيسان. 
وأكد مصدر لوكالة أنباء "تسنيم" الإيرانية، أنه "لن يكون هناك أي تفاهم مع الولايات المتحدة ما لم يتم الإفراج عن جزء محدد من أموال إيران المجمدة في هذه المرحلة الأولى".

وطالب المصدر بـ"آلية واضحة تضمن استمرار الإفراج عن جميع الأموال المجمدة، وقد تم إبلاغ هذا الأمر إلى الوسيط الباكستاني وبعض الدول الإقليمية الناشطة في الوساطة أيضا".

وأشار المصدر إلى أن الخلاف حول هذه النقطة يعد أحد الأسباب التي حالت حتى الآن دون التوصل إلى تفاهم نهائي بين واشنطن وطهران.
 
فكم تبلغ أصول إيران المجمدة؟

حسب موقع "إيران إنترناشونال"، تقدر قيمة الأصول الإيرانية المجمدة في حسابات دولية بما بين 100 و120 مليار دولار.

ووفقا لمركز أبحاث الكونغرس، تشمل الأصول الإيرانية المجمدة أموالا في حسابات مصرفية خارجية وعقارات وممتلكات أخرى.

وتتوزع هذه الأصول بين عدة دول أبرزها الصين والهند، بينما يحتفظ بنحو ملياري دولار فقط من هذه الأموال في الولايات المتحدة.

وأتاح التوصل إلى اتفاق نووي عام 2015، لإيران استعادة جزء من أموالها المجمدة، إلا أن انسحاب الرئيس الأميركي دونالد ترامب منه في ولايته الأولى عام 2018، أعاد القيود المالية المفروضة على إيران.
 
وتكتسب هذه المليارات أهمية استثنائية للاقتصاد الإيراني، الذي تعرض لضربات قاتلة خلال الأسابيع الأخيرة مع استمرار الحصار الأميركي على موانئ إيران، بينما كان يعاني أصلا تضخما مرتفعا وتراجعا حادا في قيمة العملة المحلية.

لذلك تصر إيران على تضمين هذه النقطة في أي محادثات مع الولايات المتحدة. (سكاي نيوز عربية) 
ماذا نعرف عن أصول إيران المجمدة؟ الأرقام بالمليارات!
أوكرانيا تتلقى 1.4 مليار يورو من أصول البنك المركزي الروسي المجمدة
وكالة تسنيم الإيرانية: واشنطن تعرقل تنفيذ بعض بنود الاتفاق بما فيها الإفراج عن الأصول المجمدة
عراقجي: مضيق هرمز سيظلّ مغلقا حتى يتم إطلاق الأصول الإيرانية المجمدة
