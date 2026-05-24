تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
اشترك الآن
|
تسجيل الدخول
21
o
بيروت
20
o
طرابلس
19
o
صور
18
o
جبيل
19
o
صيدا
20
o
جونية
17
o
النبطية
12
o
زحلة
14
o
بعلبك
21
o
بشري
18
o
بيت الدين
19
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
مونديال 2026
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
المزيد
⋮
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
مونديال 2026
متفرقات
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
اشترك الآن
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
اشترك الآن
|
تسجيل الدخول
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
مونديال 2026
متفرقات
صحة
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
تسجيل الدخول
- او -
تذكرني
نسيت كلمة السر؟
تسجيل الدخول
ليس لديك حساب؟
أنشئ حساب
Advertisement
إقتصاد
كم تبلغ قيمة أصول إيران المجمدة؟
Lebanon 24
24-05-2026
|
10:38
A-
A+
photos
0
A+
A-
تتمسك
إيران
بالإفراج عن أموالها المجمدة في الخارج، في إطار مفاوضاتها الصعبة مع
الولايات المتحدة
الرامية إلى إنهاء حرب بدأت أواخر شباط الماضي ثم دخلت هدنة في نيسان.
Advertisement
وأكد مصدر لوكالة أنباء "تسنيم"
الإيرانية
، أنه "لن يكون هناك أي تفاهم مع الولايات المتحدة ما لم يتم الإفراج عن جزء محدد من أموال إيران المجمدة في هذه المرحلة الأولى".
وطالب المصدر بـ"آلية واضحة تضمن استمرار الإفراج عن جميع الأموال المجمدة، وقد تم إبلاغ هذا الأمر إلى الوسيط الباكستاني وبعض الدول الإقليمية الناشطة في الوساطة أيضا".
وأشار المصدر إلى أن الخلاف حول هذه النقطة يعد أحد الأسباب التي حالت حتى الآن دون التوصل إلى تفاهم نهائي بين
واشنطن
وطهران.
فكم تبلغ أصول إيران المجمدة؟
حسب موقع "إيران إنترناشونال"، تقدر قيمة الأصول الإيرانية المجمدة في حسابات دولية بما بين 100 و120 مليار دولار.
ووفقا لمركز أبحاث الكونغرس، تشمل الأصول الإيرانية المجمدة أموالا في حسابات مصرفية خارجية وعقارات وممتلكات أخرى.
وتتوزع هذه الأصول بين عدة دول أبرزها
الصين
والهند، بينما يحتفظ بنحو ملياري دولار فقط من هذه الأموال في الولايات المتحدة.
وأتاح التوصل إلى اتفاق نووي عام 2015، لإيران استعادة جزء من أموالها المجمدة، إلا أن انسحاب الرئيس الأميركي
دونالد ترامب
منه في ولايته الأولى عام 2018، أعاد القيود المالية المفروضة على إيران.
وتكتسب هذه المليارات أهمية استثنائية للاقتصاد
الإيراني
، الذي تعرض لضربات قاتلة خلال الأسابيع الأخيرة مع استمرار الحصار الأميركي على موانئ إيران، بينما كان يعاني أصلا تضخما مرتفعا وتراجعا حادا في قيمة العملة المحلية.
لذلك تصر
إيران على
تضمين هذه النقطة في أي محادثات مع الولايات المتحدة. (سكاي نيوز عربية)
مواضيع ذات صلة
ماذا نعرف عن أصول إيران المجمدة؟ الأرقام بالمليارات!
Lebanon 24
ماذا نعرف عن أصول إيران المجمدة؟ الأرقام بالمليارات!
24/05/2026 21:05:31
24/05/2026 21:05:31
Lebanon 24
Lebanon 24
أوكرانيا تتلقى 1.4 مليار يورو من أصول البنك المركزي الروسي المجمدة
Lebanon 24
أوكرانيا تتلقى 1.4 مليار يورو من أصول البنك المركزي الروسي المجمدة
24/05/2026 21:05:31
24/05/2026 21:05:31
Lebanon 24
Lebanon 24
وكالة تسنيم الإيرانية: واشنطن تعرقل تنفيذ بعض بنود الاتفاق بما فيها الإفراج عن الأصول المجمدة
Lebanon 24
وكالة تسنيم الإيرانية: واشنطن تعرقل تنفيذ بعض بنود الاتفاق بما فيها الإفراج عن الأصول المجمدة
24/05/2026 21:05:31
24/05/2026 21:05:31
Lebanon 24
Lebanon 24
عراقجي: مضيق هرمز سيظلّ مغلقا حتى يتم إطلاق الأصول الإيرانية المجمدة
Lebanon 24
عراقجي: مضيق هرمز سيظلّ مغلقا حتى يتم إطلاق الأصول الإيرانية المجمدة
24/05/2026 21:05:31
24/05/2026 21:05:31
Lebanon 24
Lebanon 24
إقتصاد
عربي-دولي
الولايات المتحدة
دونالد ترامب
سكاي نيوز
إيران على
الإيرانية
الإيراني
دونالد
واشنطن
تابع
قد يعجبك أيضاً
تطور بمحادثات أميركا وإيران.. هذا ما تم الاتفاق عليه في ما خص اليورانيوم
Lebanon 24
تطور بمحادثات أميركا وإيران.. هذا ما تم الاتفاق عليه في ما خص اليورانيوم
13:18 | 2026-05-24
24/05/2026 01:18:19
Lebanon 24
Lebanon 24
رفع العقوبات عن ايران مرتبط بفتح هرمز
Lebanon 24
رفع العقوبات عن ايران مرتبط بفتح هرمز
12:45 | 2026-05-24
24/05/2026 12:45:00
Lebanon 24
Lebanon 24
الشرطة التركية تطرد زعيم حزب الشعب "المعزول" من المقر
Lebanon 24
الشرطة التركية تطرد زعيم حزب الشعب "المعزول" من المقر
12:37 | 2026-05-24
24/05/2026 12:37:52
Lebanon 24
Lebanon 24
بعد مرور 3 أشهر.. هل خسر ترامب الحرب على إيران؟
Lebanon 24
بعد مرور 3 أشهر.. هل خسر ترامب الحرب على إيران؟
12:00 | 2026-05-24
24/05/2026 12:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
ترامب: لن نستعجل اتفاقا مع إيران والحصار سيستمر حتى التوقيع
Lebanon 24
ترامب: لن نستعجل اتفاقا مع إيران والحصار سيستمر حتى التوقيع
11:27 | 2026-05-24
24/05/2026 11:27:08
Lebanon 24
Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة
من مصرف لبنان.. رسالة جديدة
Lebanon 24
من مصرف لبنان.. رسالة جديدة
14:56 | 2026-05-23
23/05/2026 02:56:45
Lebanon 24
Lebanon 24
لبنان مشمول بمفاوضات أميركا - إيران.. معلومات جديدة
Lebanon 24
لبنان مشمول بمفاوضات أميركا - إيران.. معلومات جديدة
14:31 | 2026-05-23
23/05/2026 02:31:49
Lebanon 24
Lebanon 24
بشأن لبنان.. ماذا تضمن الاتفاق الأميركي الإيراني؟
Lebanon 24
بشأن لبنان.. ماذا تضمن الاتفاق الأميركي الإيراني؟
00:03 | 2026-05-24
24/05/2026 12:03:44
Lebanon 24
Lebanon 24
ترك خلفه زوجته وطفلين... الموت يُغيّب ممثلاً كوميديّاً بعد سنوات من المرض
Lebanon 24
ترك خلفه زوجته وطفلين... الموت يُغيّب ممثلاً كوميديّاً بعد سنوات من المرض
05:23 | 2026-05-24
24/05/2026 05:23:22
Lebanon 24
Lebanon 24
آخر اعتراف إسرائيلي عن "حزب الله".. معهد ينشره!
Lebanon 24
آخر اعتراف إسرائيلي عن "حزب الله".. معهد ينشره!
16:40 | 2026-05-23
23/05/2026 04:40:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في عربي-دولي
13:18 | 2026-05-24
تطور بمحادثات أميركا وإيران.. هذا ما تم الاتفاق عليه في ما خص اليورانيوم
12:45 | 2026-05-24
رفع العقوبات عن ايران مرتبط بفتح هرمز
12:37 | 2026-05-24
الشرطة التركية تطرد زعيم حزب الشعب "المعزول" من المقر
12:00 | 2026-05-24
بعد مرور 3 أشهر.. هل خسر ترامب الحرب على إيران؟
11:27 | 2026-05-24
ترامب: لن نستعجل اتفاقا مع إيران والحصار سيستمر حتى التوقيع
11:23 | 2026-05-24
نتنياهو: أي اتفاق نهائي يجب أن يزيل التهديد النووي لإيران
فيديو
غوغل تغيّر قواعد البحث.. الذكاء الاصطناعي يتقدم والروابط تتراجع
Lebanon 24
غوغل تغيّر قواعد البحث.. الذكاء الاصطناعي يتقدم والروابط تتراجع
02:49 | 2026-05-22
24/05/2026 21:05:31
Lebanon 24
Lebanon 24
وزارة الإعلام واليونسكو تطلقان حملة وطنية لتعزيز التربية الإعلامية ومكافحة التضليل
Lebanon 24
وزارة الإعلام واليونسكو تطلقان حملة وطنية لتعزيز التربية الإعلامية ومكافحة التضليل
04:51 | 2026-05-15
24/05/2026 21:05:31
Lebanon 24
Lebanon 24
بعد إعلان أحمد سعد انفصاله عن زوجته للمرة الثالثة.. هكذا علّقت الإعلامية ياسمين عز (فيديو)
Lebanon 24
بعد إعلان أحمد سعد انفصاله عن زوجته للمرة الثالثة.. هكذا علّقت الإعلامية ياسمين عز (فيديو)
02:18 | 2026-05-09
24/05/2026 21:05:31
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
مونديال 2026
متفرقات
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24