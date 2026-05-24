|
ترامب: الأمور مع إيران تسير بطريقة بناءة

Lebanon 24
24-05-2026 | 10:45
ترامب: الأمور مع إيران تسير بطريقة بناءة
قال الرئيس الأميركي دونالد ترامب إنّ علاقة واشنطن مع طهران "تتطور نحو مزيد من المهنية والإنتاجية".
وكتب ترامب في منشور على منصة "تروث سوشيال": "أحد أسوأ الصفقات التي أبرمتها بلادنا على الإطلاق كانت الصفقة النووية الإيرانية، التي طرحها ووقّع عليها باراك حسين أوباما والهواة من رتبة صغار في إدارة أوباما. لقد كانت طريقا مباشرا لتطوير إيران لسلاح نووي".

وأضاف ترامب أن المفاوضات الجارية حاليا مع إيران "تسير بطريقة منظمة وبناءة"، مشيرا إلى أنه أبلغ ممثليه "بعدم التسرع في صفقة ما دام الوقت في صالحنا".

وشدد على أن الحصار المفروض على إيران "سيبقى ساري المفعول بكامل قوته وفعاليته إلى أن يتم التوصل إلى اتفاق، والتصديق عليه، وتوقيعه"، وقال: "يجب على كلا الجانبين أخذ وقتهما وفعل ذلك بشكل صحيح. لا مجال للأخطاء!".

وأضاف: "علاقتنا مع إيران أصبحت أكثر احترافية وإنتاجية. لكن يجب عليهم أن يفهموا أنه لا يمكنهم تطوير أو حيازة سلاح أو قنبلة نووية".

وشكر ترامب دول الشرق الأوسط على دعمها وتعاونها، معربا عن أمله في أن يتعزز هذا التعاون بانضمامها إلى اتفاقيات إبراهيم التاريخية، قائلا: "ومن يدري، ربما ترغب الجمهورية الإسلامية الإيرانية في الانضمام أيضا!".
 
 
 
رويترز عن ترامب: الأمور تسير على ما يرام بشأن إيران
ترامب: سنرى كيف ستسير الأمور بشأن التعامل مع حزب الله
ترامب: فريق يضم جي دي فانس وجاريد كوشنر يعقد الاجتماع السبت وسنرى كيف تسير الأمور
ترامب: نجري مفاوضات مع ايران وسنرى ما ستؤول إليه الأمور لكننا سنحصل على ما نريد بطريقة أو بأخرى
