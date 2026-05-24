المرشد الإيراني وافق على الإطار العام للاتفاق مع واشنطن

نقل موقع "أكسيوس" عن مسؤول كبير في ، قوله إنّه لا يُتوقع توقيع اتفاق مع اليوم الأحد، مشيراً إلى أن "هناك بعض التفاصيل التي لا تزال بحاجة إلى حسم".

وأضاف المسؤول أن المفاوضات لازالت تشهد "أخذا ورداً" بشأن بعض التفاصيل والصياغات التي تعدّ مهمة لكل من الجانبين الأميركي والإيراني، لافتاً النظر إلى أن "النظام بصيغته الحالية لا يتحرك بسرعة"، وأن الأمر "سيستغرق بضعة أيام حتى يمر عبر جميع مراحل الموافقة".

وأوضح المسؤول الأميركي، بحسب الموقع، أن التقديرات الأميركية تشير إلى أن المرشد الإيراني مجتبى وافق على "الخطوط العريضة" للاتفاق، لكنه أشار إلى أن تحول ذلك إلى اتفاق نهائي "ما يزال مسألة مفتوحة".