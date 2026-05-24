ترامب: لن نستعجل اتفاقا مع إيران والحصار سيستمر حتى التوقيع

قال الرئيس الأميركي اليوم الأحد إنه أبلغ ممثليه الدبلوماسيين بعدم التسرع في إبرام اتفاق مع لأن "الوقت في صالحنا".

Advertisement

وكتب في منشور على منصته "تروث سوشال": "سيظل الحصار ساريا وبكامل قوته لحين التوصل إلى اتفاق والتصديق عليه وتوقيعه. يجب على الجانبين أن يأخذا وقتهما وأن ينجزا الأمر على النحو الصحيح".



وأضاف: "لا مجال لارتكاب أي أخطاء.. علاقتنا مع إيران تمضي نحو قدر أكبر من المهنية".



وقال مسؤول كبير في إدارة ترامب لموقع أكسيوس إنه لا يُتوقع توقيع الاتفاق اليوم، إذ لا تزال هناك بعض التفاصيل العالقة.



وأضاف: "لا يزال هناك أخذٌ وردّ بشأن بعض التفاصيل، وبعض العبارات المهمة لنا وأخرى مهمة لهم".



وأشار المسؤول إلى أن "النظام بصيغته الحالية لا يتحرك بسرعة، وقد يستغرق الأمر بضعة أيام حتى يمر عبر جميع مراحل الموافق".



وتابع: "بحسب فهمنا، فإن المرشد الأعلى مجتبى خامنئي وافق على الخطوط العريضة للاتفاق، لكن ما إذا كان ذلك سيتحول إلى اتفاق نهائي لا يزال سؤالًا مفتوحًا".