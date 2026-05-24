تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
اشترك الآن
|
تسجيل الدخول
20
o
بيروت
18
o
طرابلس
18
o
صور
18
o
جبيل
18
o
صيدا
18
o
جونية
16
o
النبطية
11
o
زحلة
12
o
بعلبك
15
o
بشري
13
o
بيت الدين
10
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
مونديال 2026
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
المزيد
⋮
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
مونديال 2026
متفرقات
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
اشترك الآن
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
اشترك الآن
|
تسجيل الدخول
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
مونديال 2026
متفرقات
صحة
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
تسجيل الدخول
- او -
تذكرني
نسيت كلمة السر؟
تسجيل الدخول
ليس لديك حساب؟
أنشئ حساب
Advertisement
عربي-دولي
ترامب: لن نستعجل اتفاقا مع إيران والحصار سيستمر حتى التوقيع
Lebanon 24
24-05-2026
|
11:27
A-
A+
photos
0
A+
A-
قال الرئيس الأميركي
دونالد ترامب
اليوم الأحد إنه أبلغ ممثليه الدبلوماسيين بعدم التسرع في إبرام اتفاق مع
إيران
لأن "الوقت في صالحنا".
Advertisement
وكتب
ترامب
في منشور على منصته "تروث سوشال": "سيظل الحصار ساريا وبكامل قوته لحين التوصل إلى اتفاق والتصديق عليه وتوقيعه. يجب على الجانبين أن يأخذا وقتهما وأن ينجزا الأمر على النحو الصحيح".
وأضاف: "لا مجال لارتكاب أي أخطاء.. علاقتنا مع إيران تمضي نحو قدر أكبر من المهنية".
وقال مسؤول كبير في إدارة ترامب لموقع أكسيوس إنه لا يُتوقع توقيع الاتفاق اليوم، إذ لا تزال هناك بعض التفاصيل العالقة.
وأضاف: "لا يزال هناك أخذٌ وردّ بشأن بعض التفاصيل، وبعض العبارات المهمة لنا وأخرى مهمة لهم".
وأشار المسؤول إلى أن "النظام
الإيراني
بصيغته الحالية لا يتحرك بسرعة، وقد يستغرق الأمر بضعة أيام حتى يمر عبر جميع مراحل الموافق".
وتابع: "بحسب فهمنا، فإن المرشد الأعلى مجتبى خامنئي وافق على الخطوط العريضة للاتفاق، لكن ما إذا كان ذلك سيتحول إلى اتفاق نهائي لا يزال سؤالًا مفتوحًا".
وفي السياق ذاته، أعلن
وزير الخارجية
الأميركي ماركو روبيو اليوم الأحد أن
الولايات المتحدة
أحرزت تقدما كبيرا في مفاوضاتها مع إيران، بما في ذلك إعادة فتح مضيق هرمز بالكامل أمام حركة الملاحة التجارية.
وقال روبيو، خلال مؤتمر صحفي في نيودلهي عقب مباحثات مع نظيره الهندي سوبرامانيام جايشانكار، إن هناك احتمالية لصدور "
أخبار
سارة" خلال الساعات القليلة
القادمة
، مشيرا إلى أن الإعلان قد يصدر عن الرئيس الأمريكي
دونالد
ترامب.
وأضاف ردا على سؤال بشأن الملف الإيراني: "فيما يتعلق بالوضع الإيراني، أعتقد أنه ربما تصدر المزيد من الأنباء في وقت لاحق اليوم حول هذا الموضوع، وسأترك الأمر للرئيس للإعلان عن المزيد من التفاصيل".
مواضيع ذات صلة
ترامب لـ رويترز : الحصار الأميركي سيستمر على مضيق هرمز حتى الانتهاء من الصفقة مع إيران
Lebanon 24
ترامب لـ رويترز : الحصار الأميركي سيستمر على مضيق هرمز حتى الانتهاء من الصفقة مع إيران
25/05/2026 01:10:03
25/05/2026 01:10:03
Lebanon 24
Lebanon 24
ترامب: لحظة توقيع الاتفاق مع إيران سينتهي الحصار
Lebanon 24
ترامب: لحظة توقيع الاتفاق مع إيران سينتهي الحصار
25/05/2026 01:10:03
25/05/2026 01:10:03
Lebanon 24
Lebanon 24
ترامب: إيران "تتوق لتوقيع اتفاق" مع الولايات المتحدة
Lebanon 24
ترامب: إيران "تتوق لتوقيع اتفاق" مع الولايات المتحدة
25/05/2026 01:10:03
25/05/2026 01:10:03
Lebanon 24
Lebanon 24
ترامب لـ"فوكس نيوز": سيتم توقيع اتفاق مع إيران الليلة
Lebanon 24
ترامب لـ"فوكس نيوز": سيتم توقيع اتفاق مع إيران الليلة
25/05/2026 01:10:03
25/05/2026 01:10:03
Lebanon 24
Lebanon 24
الولايات المتحدة
وزير الخارجية
دونالد ترامب
يوم الأحد
دبلوماسي
الإيراني
القادمة
دونالد
تابع
قد يعجبك أيضاً
بشأن أوكرانيا... ماكرون يحذِّر بيلاروسيا
Lebanon 24
بشأن أوكرانيا... ماكرون يحذِّر بيلاروسيا
16:37 | 2026-05-24
24/05/2026 04:37:47
Lebanon 24
Lebanon 24
للحد من إيبولا.. دول مجاورة للكونغو تفرض إجراءات شبيهة بكورونا
Lebanon 24
للحد من إيبولا.. دول مجاورة للكونغو تفرض إجراءات شبيهة بكورونا
16:18 | 2026-05-24
24/05/2026 04:18:32
Lebanon 24
Lebanon 24
محادثات إيران وأميركا تتقدّم… والأنظار إلى "إعلان إسلام آباد"
Lebanon 24
محادثات إيران وأميركا تتقدّم… والأنظار إلى "إعلان إسلام آباد"
16:00 | 2026-05-24
24/05/2026 04:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
عن الاتفاق الاميركي - الايراني... هذا ما قاله وزير الخارجية الاميركي
Lebanon 24
عن الاتفاق الاميركي - الايراني... هذا ما قاله وزير الخارجية الاميركي
15:53 | 2026-05-24
24/05/2026 03:53:17
Lebanon 24
Lebanon 24
كييف تطالب بجلسة طارئة لمجلس الأمن
Lebanon 24
كييف تطالب بجلسة طارئة لمجلس الأمن
15:40 | 2026-05-24
24/05/2026 03:40:57
Lebanon 24
Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة
فيديو لمذيعة أخبار الـ"أم تي في"... بكت مباشرة على الهواء
Lebanon 24
فيديو لمذيعة أخبار الـ"أم تي في"... بكت مباشرة على الهواء
08:30 | 2026-05-24
24/05/2026 08:30:00
Lebanon 24
Lebanon 24
ترك خلفه زوجته وطفلين... الموت يُغيّب ممثلاً كوميديّاً بعد سنوات من المرض
Lebanon 24
ترك خلفه زوجته وطفلين... الموت يُغيّب ممثلاً كوميديّاً بعد سنوات من المرض
05:23 | 2026-05-24
24/05/2026 05:23:22
Lebanon 24
Lebanon 24
مناطق ستشهد أمطاراً... إليكم كيف سيكون طقس بداية الأسبوع
Lebanon 24
مناطق ستشهد أمطاراً... إليكم كيف سيكون طقس بداية الأسبوع
05:06 | 2026-05-24
24/05/2026 05:06:31
Lebanon 24
Lebanon 24
بشأن لبنان.. ماذا تضمن الاتفاق الأميركي الإيراني؟
Lebanon 24
بشأن لبنان.. ماذا تضمن الاتفاق الأميركي الإيراني؟
00:03 | 2026-05-24
24/05/2026 12:03:44
Lebanon 24
Lebanon 24
"ساعات حاسمة"... هذا ما قالته صحيفة أميركيّة عن "حزب الله" وإنتهاء الحرب في لبنان
Lebanon 24
"ساعات حاسمة"... هذا ما قالته صحيفة أميركيّة عن "حزب الله" وإنتهاء الحرب في لبنان
09:36 | 2026-05-24
24/05/2026 09:36:06
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في عربي-دولي
16:37 | 2026-05-24
بشأن أوكرانيا... ماكرون يحذِّر بيلاروسيا
16:18 | 2026-05-24
للحد من إيبولا.. دول مجاورة للكونغو تفرض إجراءات شبيهة بكورونا
16:00 | 2026-05-24
محادثات إيران وأميركا تتقدّم… والأنظار إلى "إعلان إسلام آباد"
15:53 | 2026-05-24
عن الاتفاق الاميركي - الايراني... هذا ما قاله وزير الخارجية الاميركي
15:40 | 2026-05-24
كييف تطالب بجلسة طارئة لمجلس الأمن
15:03 | 2026-05-24
تمرين عسكري اسرائيلي شمال هضبة الجولان غدًا.. هذا ما أعلنه الجيش الاسرائيلي
فيديو
غوغل تغيّر قواعد البحث.. الذكاء الاصطناعي يتقدم والروابط تتراجع
Lebanon 24
غوغل تغيّر قواعد البحث.. الذكاء الاصطناعي يتقدم والروابط تتراجع
02:49 | 2026-05-22
25/05/2026 01:10:03
Lebanon 24
Lebanon 24
وزارة الإعلام واليونسكو تطلقان حملة وطنية لتعزيز التربية الإعلامية ومكافحة التضليل
Lebanon 24
وزارة الإعلام واليونسكو تطلقان حملة وطنية لتعزيز التربية الإعلامية ومكافحة التضليل
04:51 | 2026-05-15
25/05/2026 01:10:03
Lebanon 24
Lebanon 24
بعد إعلان أحمد سعد انفصاله عن زوجته للمرة الثالثة.. هكذا علّقت الإعلامية ياسمين عز (فيديو)
Lebanon 24
بعد إعلان أحمد سعد انفصاله عن زوجته للمرة الثالثة.. هكذا علّقت الإعلامية ياسمين عز (فيديو)
02:18 | 2026-05-09
25/05/2026 01:10:03
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
مونديال 2026
متفرقات
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24