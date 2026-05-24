عربي-دولي
الشرطة التركية تطرد زعيم حزب الشعب "المعزول" من المقر
Lebanon 24
24-05-2026
|
12:37
أطلقت شرطة مكافحة الشغب
التركية
، الأحد،
الغاز
المسيل للدموع واقتحمت مقر
حزب الشعب الجمهوري
، وهو حزب
المعارضة
الرئيسي
في البلاد، لطرد زعيمه المعزول، مما أدى إلى تفاقم أزمة سياسية.
وتصاعد الغاز المسيل للدموع داخل مبنى الحزب، بينما كان الموجودون في الداخل يصرخون ويرمون أشياء باتجاه المدخل، تزامنا مع اقتحام الشرطة لحاجز مؤقت.
ولم يتضح بعد إن كانت تلك المناوشات قد أسفرت عن إصابات.
وقضت محكمة يوم الخميس بعزل زعيم
حزب الشعب
الجمهوري
أوزجور أوزال، وألغت نتائج
مؤتمر الحزب
الذي انتخب فيه عام 2023، مستندة إلى وجود مخالفات.
وفي وقت سابق اليوم الأحد، أمر والي
أنقرة
بطرد الموجودين داخل المقر.
وقال أوزال في رسالة عبر الفيديو نشرها على إكس لدى تدخل الشرطة في المقر "نتعرض للهجوم".
محكمة تركية تعزل زعيم حزب المعارضة أوزغور أوزيل
