الشرطة التركية تطرد زعيم حزب الشعب "المعزول" من المقر



Advertisement



وتصاعد الغاز المسيل للدموع داخل مبنى الحزب، بينما كان الموجودون في الداخل يصرخون ويرمون أشياء باتجاه المدخل، تزامنا مع اقتحام الشرطة لحاجز مؤقت.



ولم يتضح بعد إن كانت تلك المناوشات قد أسفرت عن إصابات. أطلقت شرطة مكافحة الشغب ، الأحد، المسيل للدموع واقتحمت مقر ، وهو حزب في البلاد، لطرد زعيمه المعزول، مما أدى إلى تفاقم أزمة سياسية.وتصاعد الغاز المسيل للدموع داخل مبنى الحزب، بينما كان الموجودون في الداخل يصرخون ويرمون أشياء باتجاه المدخل، تزامنا مع اقتحام الشرطة لحاجز مؤقت.ولم يتضح بعد إن كانت تلك المناوشات قد أسفرت عن إصابات.

وقضت محكمة يوم الخميس بعزل زعيم أوزجور أوزال، وألغت نتائج الذي انتخب فيه عام 2023، مستندة إلى وجود مخالفات.



وفي وقت سابق اليوم الأحد، أمر والي بطرد الموجودين داخل المقر.



وقال أوزال في رسالة عبر الفيديو نشرها على إكس لدى تدخل الشرطة في المقر "نتعرض للهجوم".