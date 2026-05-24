جمهوريون ينتقدون الاتفاق الأميركي مع إيران

شنّ عدد من كبار الجمهوريين في مجلس الشيوخ الأميركي حملة انتقادات حادة على الاتفاق الجاري التفاوض عليه بين وإيران، محذرين من أن التسوية المحتملة قد تقوض أهداف الحملة العسكرية الأميركية الأخيرة ضد ، وتمنح موقعًا إقليميًا أقوى بعد أشهر من المواجهة.تأتي هذه الانتقادات بعدما أعلن الرئيس الأميركي أن الاتفاق الخاص بإنهاء النزاع، المعروف باسم "عملية الغضب الملحمي"، أصبح "شبه مكتمل من حيث التفاوض".وتشير تقارير إلى أن الإطار المقترح يتضمن وقفًا لإطلاق النار لمدة 60 يومًا بهدف إفساح المجال لمحادثات إضافية بشأن البرنامج ، إلى جانب إعادة فتح مضيق هرمز أمام الملاحة الدولية دون رسوم، وإنهاء الحصار الأميركي على الموانئ ، مقابل وقف طهران لأنشطتها العدائية على عدة جبهات، بما في ذلك دعم جماعات مسلحة مثل في .