ترامب: أي اتفاق مع إيران سيكون "جيداً وصحيحاً"

كتب الرئيس الأميركي عبر منصة “تروث سوشال”: “إذا قمتُ بعقد اتفاق مع ، فسيكون اتفاقاً جيداً وصحيحاً، وليس مثل الاتفاق الذي أبرمه ، والذي منح إيران مبالغ ضخمة من الأموال ومساراً واضحاً ومفتوحاً نحو امتلاك سلاح نووي”.

وتابع:”اتفاقنا هو العكس تماماً، لكن لا أحد رآه بعد، ولا يعرف ما هو. ولم يتم التفاوض عليه بالكامل حتى الآن. لذلك لا تستمعوا إلى الخاسرين الذين ينتقدون شيئاً لا يعرفون عنه شيئاً. وعلى عكس الذين سبقوني وكان ينبغي عليهم حلّ هذه المشكلة منذ سنوات طويلة، أنا لا أعقد صفقات سيئة!”.