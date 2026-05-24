تمرين عسكري اسرائيلي شمال هضبة الجولان غدًا.. هذا ما أعلنه الجيش الاسرائيلي

كتبت المتحدثة باسم الجيش واوية عبر منصة "أكس": "سيُجرى غدًا (الاثنين) تمرين عسكري في ساعات الصباح في منطقة شمال هضبة . خلال التمرين ستشهد المنطقة حركة نشطة لقوات الأمن والمركبات، كما قد تُسمع أصوات إطلاق نار ودوي انفجارات في المنطقة. التمرين مُخطط له مسبقًا في إطار برنامج التدريبات لعام 2026. لا توجد خشية من وقوع حادث أمني".