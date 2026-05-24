عربي-دولي

محادثات إيران وأميركا تتقدّم… والأنظار إلى "إعلان إسلام آباد"

Lebanon 24
24-05-2026 | 16:00
محادثات إيران وأميركا تتقدّم… والأنظار إلى إعلان إسلام آباد
أفادت مصادر رفيعة لـ"العربية" و"الحدث"، بأن الاتفاق المبدئي المحتمل بين إيران وأميركا سيحمل اسم "إعلان إسلام آباد".

وأضافت المصادر أن باكستان ستتولى إعلان مذكرة التفاهم دون حاجة لحضور أطراف التفاوض، فيما جولة المحادثات المقبلة بين أميركا وإيران قد تعقد في 5 يونيو (حزيران).

ونوهت مصادر "العربية" و"الحدث" بأن واشنطن وطهران سترسلان رئيسي وفديهما عند بدء التفاوض على الاتفاق النهائي.

وأشارت إلى أن الاتفاق المبدئي هو مذكرة تفاهم، سيليها تفاوض على اتفاق حول القضايا النهائية.

وفي وقت سابق، قال وزير الخارجية الباكستاني إسحق دار، اليوم الأحد، إن "تقدماً كبيراً" أحرز في المفاوضات بين الولايات المتحدة وإيران، مما يبعث على التفاؤل بإمكانية التوصل إلى نتيجة إيجابية ودائمة.

كما هنأ رئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف، الرئيس الأميركي دونالد ترامب على ما وصفها بأنها "جهود استثنائية" لتحقيق السلام، مؤكداً التزام باكستان بمواصلة المحادثات وأملها في استضافة الجولة القادمة قريباً.

وتسعى الولايات المتحدة وإيران إلى إبرام اتفاق نهائي بعد الإعلان عن تقدم في محادثاتهما لإنهاء الحرب، مع إشارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب إلى أن اتفاقاً يشمل فتح مضيق هرمز "قطع شوطاً كبيراً".

وبحسب وسائل إعلام أميركية، سيسمح هذا الاتفاق للسفن بعبور مضيق هرمز، الحيوي للاقتصاد العالمي، كما سيخفف العقوبات المفروضة على إيران، إلا أن قضية البرنامج النووي الإيراني الشائكة ستؤجل إلى مفاوضات لاحقة.

