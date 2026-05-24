محادثات إيران وأميركا تتقدّم… والأنظار إلى "إعلان إسلام آباد"

أفادت مصادر رفيعة لـ"العربية" و"الحدث"، بأن الاتفاق المبدئي المحتمل بين وأميركا سيحمل اسم "إعلان إسلام آباد".

وأضافت المصادر أن باكستان ستتولى إعلان مذكرة التفاهم دون حاجة لحضور أطراف التفاوض، فيما جولة المحادثات المقبلة بين أميركا وإيران قد تعقد في 5 يونيو (حزيران).

ونوهت مصادر "العربية" و"الحدث" بأن وطهران سترسلان رئيسي وفديهما عند بدء التفاوض على الاتفاق النهائي.

وأشارت إلى أن الاتفاق المبدئي هو مذكرة تفاهم، سيليها تفاوض على اتفاق حول النهائية.

وفي وقت سابق، قال الباكستاني إسحق دار، اليوم الأحد، إن "تقدماً كبيراً" أحرز في المفاوضات بين وإيران، مما يبعث على التفاؤل بإمكانية التوصل إلى نتيجة إيجابية ودائمة.

كما هنأ رئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف، الرئيس الأميركي على ما وصفها بأنها "جهود استثنائية" لتحقيق السلام، مؤكداً باكستان بمواصلة المحادثات وأملها في استضافة الجولة قريباً.

وتسعى الولايات المتحدة وإيران إلى إبرام اتفاق نهائي بعد الإعلان عن تقدم في محادثاتهما لإنهاء الحرب، مع إشارة الرئيس الأميركي إلى أن اتفاقاً يشمل فتح مضيق هرمز "قطع شوطاً كبيراً".

وبحسب وسائل إعلام أميركية، سيسمح هذا الاتفاق للسفن بعبور مضيق هرمز، الحيوي للاقتصاد العالمي، كما سيخفف المفروضة على إيران، إلا أن قضية البرنامج الشائكة ستؤجل إلى مفاوضات لاحقة.