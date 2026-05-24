تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
مونديال 2026 آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
مونديال 2026 politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

عربي-دولي

عن الاتفاق الاميركي - الايراني... هذا ما قاله وزير الخارجية الاميركي

Lebanon 24
24-05-2026 | 15:53
A-
A+
عن الاتفاق الاميركي - الايراني... هذا ما قاله وزير الخارجية الاميركي
عن الاتفاق الاميركي - الايراني... هذا ما قاله وزير الخارجية الاميركي photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
أكد وزير الخارجية الأميركي، ماركو روبيو، الأحد، أنه لا يمكن التوصل إلى اتفاق بشأن الملف النووي "في 72 ساعة"، وذلك بينما أعلنت واشنطن أن التفاهم الذي قد يتم التوصل إليه مع طهران لإنهاء الحرب في الشرق الأوسط لا يشمل الملف النووي.
Advertisement

وفي تصريحات لصحيفة "نيويورك تايمز" بشأن الملف النووي الإيراني، قال روبيو الذي يزور نيودلهي: "لن نؤجل الأمر إلى وقت لاحق. المحادثات النووية مسائل فنية للغاية. لا يمكن إنجاز مسألة نووية في 72 ساعة". وتابع: "لذا لدينا الآن سبع أو ثماني دول في المنطقة تؤيد هذا النهج، ونحن مستعدون للمضي قدماً".

ومنذ السبت، ترجّح واشنطن وطهران التوصل إلى تفاهم لإنهاء الحرب التي اندلعت في الشرق الأوسط في 28 شباط.

وبينما لم يكشف البيت الأبيض عن جوانب التفاهم، أشار المتحدث باسم الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي، السبت، إلى العمل على مذكرة تفاهم من 14 بنداً، تنصّ خصوصاً على إنهاء الحرب على كل الجبهات، على أن يرجأ البحث في نقاط خلافية أبرزها الملف النووي، إلى مرحلة لاحقة تراوح بين 30 و60 يوماً.

لكن الاندفاع التفاؤلي بشأن التوصل إلى هذا التفاهم ضبطته الأحد تصريحات للرئيس الأميركي دونالد ترامب الذي كتب على منصته تروث سوشيال: "المفاوضات تجري في شكل منظم وبنّاء، وقد أبلغت من يمثلونني عدم التسرع في إبرام اتفاق، فالوقت في صالحنا".

وكان روبيو تحدث قبل ساعات عن "احتمال ربما أن يتلقى العالم خبراً جيداً في الساعات القليلة المقبلة". وقال: "أعتقد أنّ ثمة احتمالاً ربما أن يتلقى العالم خبراً جيداً في الساعات القليلة المقبلة".

وأوضح وزير الخارجية الذي يقوم بأول زيارة للهند، أن التفاهم المرتقب سيبدد مخاوف الولايات المتحدة بشأن مضيق هرمز الذي أغلقته إيران عملياً رداً على الهجوم الأميركي الإسرائيلي.
مواضيع ذات صلة
عن حصار ايران.. هذا ما قاله الجيش الاميركي
lebanon 24
Lebanon24
25/05/2026 01:09:01 Lebanon 24 Lebanon 24
وزير الأشغال يُطمئن: هذا ما قاله عن المطار والمرفأ
lebanon 24
Lebanon24
25/05/2026 01:09:01 Lebanon 24 Lebanon 24
وزير الخارجية الأميركي عن المفاوضات بين لبنان واسرائيل: هذا ليس مجرد يوم واحد والعملية ستستغرق وقتاً
lebanon 24
Lebanon24
25/05/2026 01:09:01 Lebanon 24 Lebanon 24
عن هرمز.. هذا ما قاله وزير خارجية قطر لنظيره الإيراني
lebanon 24
Lebanon24
25/05/2026 01:09:01 Lebanon 24 Lebanon 24

وزير الخارجية

دونالد ترامب

البيت الأبيض

الشرق الأوسط

الإسرائيلي

الإيرانية

الإيراني

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
08:30 | 2026-05-24 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
05:23 | 2026-05-24 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
05:06 | 2026-05-24 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
00:03 | 2026-05-24 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
09:36 | 2026-05-24 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
Lebanon24
16:37 | 2026-05-24
Lebanon24
16:18 | 2026-05-24
Lebanon24
16:00 | 2026-05-24
Lebanon24
15:40 | 2026-05-24
Lebanon24
15:03 | 2026-05-24
Lebanon24
15:00 | 2026-05-24
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
مونديال 2026
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24