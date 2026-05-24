"وضع خطير للغاية".. تحذيرات عاجلة مع اقتراب حلول كارثة كيماوية في ولاية أميركية

كشفت رئيسة بلدية في مقاطعة " كاونتي" الأميركية أن هناك سكانا لا يزالون يرفضون مغادرة منطقة الإخلاء، حيث يهدد خزان كيماوي غير مستقر بالانفجار.

وحذرت ستيفاني كلوبفنشتاين، رئيسة بلدية مدينة " غروف"، الأشخاص الذين بقوا في المنطقة من أن الوضع "خطير للغاية" ودعتهم إلى المغادرة فورا.وكان حاكم ولاية ، ، قد أعلن حالة الطوارئ الأسبوع الماضي بعد أن توسعت منطقة الخطر لتشمل ما يقرب من 10 أميال مربعة عبر مدن "غاردن غروف"، و"أناهيم"، و"ستانتون"، و"سايبرس"، و"بوينا بارك"، و"وستمنستر"، ما أجبر نحو 50 ألف شخص يعيشون في الأحياء المحيطة بمصنع "GKN Aerospace" للمواد الكيميائية على النزوح من منازلهم.وتم نقل السكان المحليين إلى ملاجئ مؤقتة، بينما لجأ آخرون إلى حجز غرف فندقية.لكن كلوبفنشتاين كشفت أن بعض الأشخاص لا يزالون يعيشون داخل المنطقة رغم أوامر الإخلاء. وقالت: "بالنسبة لأولئك الذين لم يغادروا بعد، فإن تحذيرات السلامة العامة كانت واضحة للغاية.. هذا وضع ، ويُطلب منكم مغادرة منازلكم وأعمالكم التجارية الآن".ويواجه نحو 50 ألفا من السكان صعوبة في العثور على أماكن للإقامة، حيث أفادت شبكة "NBC LA" بأن أربعة من أصل خمسة مراكز إيواء وصلت بالفعل إلى طاقتها الاستيعابية القصوى.وصرحت كلوبفنشتاين بالقول: "الأولوية القصوى لكل من يعمل على هذه الحادثة هي سلامة مجتمعنا وعودة الجميع إلى منازلهم". (روسيا اليوم)