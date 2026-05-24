|
عربي-دولي

ناقلتان محملتان بالنفط والغاز تغادران "هرمز"

Lebanon 24
24-05-2026 | 23:09
ناقلتان محملتان بالنفط والغاز تغادران هرمز
أظهرت بيانات شحن أن ناقلة غاز طبيعي مسال غادرت مضيق "هرمز" نحو باكستان، اليوم الاثنين، في حين غادرت ناقلة محملة بنفط خام عراقي متجهة إلى الصين الخليج، السبت، بعد أن ظلت عالقة هناك لما يقرب من 3 أشهر.
والسفينتان من بين عدد قليل من الناقلات العملاقة التي غادرت الخليج، هذا الشهر، عبر طريق أمرت إيران السفن باستخدامه، بحسب "رويترز". 
 
وأظهرت بيانات شحن، من "مجموعة بورصات لندن" وشركة "كبلر"، أن ناقلة الغاز الطبيعي المسال "فوويريت" تعبر مضيق هرمز، اليوم الاثنين ومن المتوقع أن تفرغ حمولتها في باكستان غداً الثلاثاء.

وقامت السفينة المملكة لشركة "ميتسوي أو.إس.كيه. لاينز" اليابانية، وترفع علم جزر "الباهاما"، بتحميل الغاز الطبيعي المسال من ميناء "رأس لفان" في قطر في 28 آذار تقريباً.

من ناحية أخرى، كشفت بيانات شحن أن من المتوقع وصول ناقلة النفط العملاقة "إيغل فيرونا"، التي غادرت المضيق، السبت، إلى ميناء "ينغبو" شرق الصين، يوم 12 حزيران، لتفريغ حمولتها.

ووفقاً للبيانات، قامت السفينة، التي ترفع علم سنغافورة، والمستأجرة من قبل "يونيبيك"، الذراع التجاري لشركة "سينوبك"، أكبر شركة تكرير في آسيا، بتحميل ما يقرب من 2 مليون برميل من خام البصرة في حوالي 26 شباط. (إرم نيوز) 
 
 
ناقلتان محملتان بالنفط تغادران مضيق هرمز بعد تعطيل أجهزة التتبع
رويترز: ناقلتان محملتان بغاز قطري مسال تعودان أدراجهما بعد اقترابهما من مضيق هرمز
وكالة تسنيم الإيرانية: ناقلة محملة بالنفط العراقي عبرت هرمز أمس إلى فيتنام
بلومبرغ: لا توجد مؤشرات حتى الآن على توجه ناقلات محملة بالنفط العراقي نحو مضيق هرمز
