ناقلتان محملتان بالنفط والغاز تغادران "هرمز"

أظهرت بيانات شحن أن ناقلة غاز طبيعي مسال غادرت مضيق "هرمز" نحو باكستان، اليوم الاثنين، في حين غادرت ناقلة محملة بنفط خام متجهة إلى ، السبت، بعد أن ظلت عالقة هناك لما يقرب من 3 أشهر.والسفينتان من بين عدد قليل من الناقلات العملاقة التي غادرت الخليج، هذا الشهر، عبر طريق أمرت السفن باستخدامه، بحسب " ".

وأظهرت بيانات شحن، من "مجموعة بورصات " وشركة "كبلر"، أن ناقلة الطبيعي المسال "فوويريت" تعبر مضيق هرمز، اليوم الاثنين ومن المتوقع أن تفرغ حمولتها في باكستان غداً الثلاثاء.وقامت السفينة لشركة "ميتسوي أو.إس.كيه. لاينز" اليابانية، وترفع علم جزر "الباهاما"، بتحميل الغاز الطبيعي المسال من ميناء "رأس لفان" في قطر في 28 آذار تقريباً.من ناحية أخرى، كشفت بيانات شحن أن من المتوقع وصول ناقلة العملاقة "إيغل فيرونا"، التي غادرت المضيق، السبت، إلى ميناء "ينغبو" شرق الصين، يوم 12 حزيران، لتفريغ حمولتها.ووفقاً للبيانات، قامت السفينة، التي ترفع علم سنغافورة، والمستأجرة من قبل "يونيبيك"، الذراع التجاري لشركة "سينوبك"، أكبر شركة تكرير في ، بتحميل ما يقرب من 2 مليون برميل من خام البصرة في حوالي 26 شباط. (إرم نيوز)