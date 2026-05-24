سفينة بريطانية في مهمة خطرة.. تطهير الألغام من هرمز

ينتظر مئات البحارة ، على متن السفينة "آر إف إيه لايم باي" الراسية قبالة سواحل جبل طارق، نشرهم في مهمة لا تزال محل شك لتطهير الألغام من مضيق هرمز.

وفي الطرف الجنوبي لشبه الإيبيرية، في إقليم جبل طارق الخاضع للسيادة في الخارج، تستعد البحرية الملكية البريطانية للقيام بذلك، ولكن فقط بمجرد التوصل إلى اتفاق سلام، وقال السبت إن اتفاقا مع قد تم "التفاوض عليه إلى حد كبير" بعد مكالمات مع وحلفاء خرين في المنطقة، لكنه لا يزال بحاجة إلى وضع صيغته النهائية.

واصطحب وزير القوات المسلحة البريطاني آل كارنز مجموعة صغيرة من الصحفيين لزيارة السفينة " آر إف إيه لايم باي" وهي تستعد لعملية دولية محتملة، تقودها المتحدة وفرنسا، لتأمين المضيق، وبينما كان كارنز يتحدث، كانت سفينة الإنزال البرمائية، الراسية عند بوابة البحر الأبيض المتوسط، يتم تحميلها بالذخيرة والطائرات البحرية المسيرة صائدة الألغام والمجهزة بنظام السونار.



ومع طاقم يضم عدة مئات من البحارة، ستغادر السفينة جبل طارق قريبا لتلتقي بالمدمرة البريطانية "إتش إم إس دراغون" وسفن الحلفاء للحصول على الدعم الجوي قبل الإبحار عبر قناة السويس إلى العربي. (سكاي نيوز عربية)