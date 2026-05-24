عربي-دولي
كتبها قبل اغتياله.. كتائب القسام تكشف عن رسالة عز الدين الحداد
Lebanon 24
24-05-2026
|
23:24
نشرت
كتائب
القسّام، الجناح العسكري لحركة
حماس
، الأحد، رسالة سابقة لقائد هيئة أركانها
عز الدين الحداد
، كان قد كتبها قبل اغتياله.
وكان الجيش
الإسرائيلي
قد أعلن الأسبوع الماضي، اغتيال الحداد بالتعاون مع
جهاز الأمن العام
"
الشاباك
"، مدعيًا أنه من آخر قادة "حماس" المرتبطين بهجوم السابع من تشرين الأول 2023.
وادعى الجيش الإسرائيلي أيضًا أن الحداد كان ضالعًا في احتجاز عدد من الأسرى الإسرائيليين لدى "حماس".
وجاء في الرسالة: "إنه ليحزنني كثيرًا ما رأيناه من إحجام في الساحات الإسلامية والعالمية، عن مساندة أهل غزة بالفعل المباشر، على امتداد عامين من حرب الإبادة والتجويع وذبح غزة من الوريد إلى الوريد، وإن ما جرى في محصلته لم يرق إلى مستوى العبور العظيم في السابع من تشرين الأول ولا حتى إلى المذبحة التي أكلت الأخضر واليابس في غزة".
وقال الحداد "وبالرغم من كل ذلك الخذلان فنحن لن نيأس وسنواصل العمل ونطرق كل الأبواب؛ لعل الله يفتح لنا قلوب العباد والمجاهدين". (التلفزيون العربي)
