تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
اشترك الآن
|
تسجيل الدخول
20
o
بيروت
19
o
طرابلس
20
o
صور
18
o
جبيل
19
o
صيدا
20
o
جونية
17
o
النبطية
14
o
زحلة
14
o
بعلبك
12
o
بشري
14
o
بيت الدين
12
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
مونديال 2026
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
المزيد
⋮
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
مونديال 2026
متفرقات
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
اشترك الآن
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
اشترك الآن
|
تسجيل الدخول
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
مونديال 2026
متفرقات
صحة
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
تسجيل الدخول
- او -
تذكرني
نسيت كلمة السر؟
تسجيل الدخول
ليس لديك حساب؟
أنشئ حساب
Advertisement
عربي-دولي
الصومال يرحب بإدانة 13 دولة فتح سفارة لأرض الصومال في القدس
Lebanon 24
24-05-2026
|
23:44
A-
A+
photos
0
A+
A-
رحب الصومال الأحد ببيان صادر عن 13 دولة، من بينها
السعودية
وقطر ومصر، يدين "بأشد العبارات" قرار
جمهورية
أرض الصومال المعلنة من جانب واحد، فتح سفارة في
القدس
.
Advertisement
وأصبحت
إسرائيل
في نهاية عام 2025 أول دولة تعترف بأرض الصومال "
دولة مستقلة
وذات سيادة" منذ إعلانها الانفصال عن الصومال عام 1991، ما أثار غضب مقديشو.
وأعلن سفير أرض الصومال المعيّن
في إسرائيل
محمد عمر حاجي محمود في 19 أيار، أن "سفارة جمهورية أرض الصومال ستكون في القدس" وأنها "ستفتح أبوابها قريباً"، بدون تقديم مزيد من التفاصيل.
إلى جانب الصومال، أدانت 13 دولة من بينها السعودية وقطر ومصر والسودان واليمن وجيبوتي وإندونيسيا، الأحد "بأشد العبارات الخطوة غير القانونية وغير المقبولة التي اتخذها إقليم
شمال غرب
جمهورية الصومال الفدرالية، ما يسمى منطقة أرض الصومال، بافتتاح ما يسمى سفارة لها في القدس المحتلة".
ورحبت
وزارة الخارجية
الصومالية بهذا الدعم، مشيرةً إلى الرفض القاطع "لأي إجراءات أحادية الجانب تقوض وحدة أراضيها أو تمس بسيادتها". (العربية)
مواضيع ذات صلة
وزير خارجية إسرائيل: نثني على قرار رئيس أرض الصومال بفتح سفارة لبلاده في القدس
Lebanon 24
وزير خارجية إسرائيل: نثني على قرار رئيس أرض الصومال بفتح سفارة لبلاده في القدس
25/05/2026 07:46:17
25/05/2026 07:46:17
Lebanon 24
Lebanon 24
إدانات عربية وإسلامية بعد تعيين إسرائيل مبعوثاً دبلوماسياً في"أرض الصومال"
Lebanon 24
إدانات عربية وإسلامية بعد تعيين إسرائيل مبعوثاً دبلوماسياً في"أرض الصومال"
25/05/2026 07:46:17
25/05/2026 07:46:17
Lebanon 24
Lebanon 24
بلومبرغ عن قوة الاتحاد الأوروبي البحرية: الحرب في إيران تؤجج تصاعد القرصنة قبالة سواحل الصومال
Lebanon 24
بلومبرغ عن قوة الاتحاد الأوروبي البحرية: الحرب في إيران تؤجج تصاعد القرصنة قبالة سواحل الصومال
25/05/2026 07:46:17
25/05/2026 07:46:17
Lebanon 24
Lebanon 24
بيان 10 دول عربية وإسلامية: ندين إعلان إسرائيل تعيين مبعوث دبلوماسي لإقليم "أرض الصومال"
Lebanon 24
بيان 10 دول عربية وإسلامية: ندين إعلان إسرائيل تعيين مبعوث دبلوماسي لإقليم "أرض الصومال"
25/05/2026 07:46:17
25/05/2026 07:46:17
Lebanon 24
Lebanon 24
وزارة الخارجية
دولة مستقلة
في إسرائيل
شمال غرب
السعودية
السودان
إسرائيل
جمهورية
تابع
قد يعجبك أيضاً
ترامب يمنح طهران 7 أيام لصياغة اتفاق مقبول
Lebanon 24
ترامب يمنح طهران 7 أيام لصياغة اتفاق مقبول
00:25 | 2026-05-25
25/05/2026 12:25:34
Lebanon 24
Lebanon 24
بسبب أسطول الصمود.. 8 دول عربية وإسلامية تطالب بمحاسبة إيتمار بن غفير
Lebanon 24
بسبب أسطول الصمود.. 8 دول عربية وإسلامية تطالب بمحاسبة إيتمار بن غفير
00:21 | 2026-05-25
25/05/2026 12:21:02
Lebanon 24
Lebanon 24
مقتل جندي إسرائيلي وإصابة آخر خلال اشتباكات في جنوب لبنان
Lebanon 24
مقتل جندي إسرائيلي وإصابة آخر خلال اشتباكات في جنوب لبنان
00:15 | 2026-05-25
25/05/2026 12:15:58
Lebanon 24
Lebanon 24
ترامب: الحصار مستمر حتى التوقيع
Lebanon 24
ترامب: الحصار مستمر حتى التوقيع
00:14 | 2026-05-25
25/05/2026 12:14:37
Lebanon 24
Lebanon 24
استهداف محطة لتوزيع وضخ النفط.. اوكرانيا تتبنى
Lebanon 24
استهداف محطة لتوزيع وضخ النفط.. اوكرانيا تتبنى
00:09 | 2026-05-25
25/05/2026 12:09:31
Lebanon 24
Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة
فيديو لمذيعة أخبار الـ"أم تي في"... بكت مباشرة على الهواء
Lebanon 24
فيديو لمذيعة أخبار الـ"أم تي في"... بكت مباشرة على الهواء
08:30 | 2026-05-24
24/05/2026 08:30:00
Lebanon 24
Lebanon 24
ترك خلفه زوجته وطفلين... الموت يُغيّب ممثلاً كوميديّاً بعد سنوات من المرض
Lebanon 24
ترك خلفه زوجته وطفلين... الموت يُغيّب ممثلاً كوميديّاً بعد سنوات من المرض
05:23 | 2026-05-24
24/05/2026 05:23:22
Lebanon 24
Lebanon 24
"ساعات حاسمة"... هذا ما قالته صحيفة أميركيّة عن "حزب الله" وإنتهاء الحرب في لبنان
Lebanon 24
"ساعات حاسمة"... هذا ما قالته صحيفة أميركيّة عن "حزب الله" وإنتهاء الحرب في لبنان
09:36 | 2026-05-24
24/05/2026 09:36:06
Lebanon 24
Lebanon 24
مناطق ستشهد أمطاراً... إليكم كيف سيكون طقس بداية الأسبوع
Lebanon 24
مناطق ستشهد أمطاراً... إليكم كيف سيكون طقس بداية الأسبوع
05:06 | 2026-05-24
24/05/2026 05:06:31
Lebanon 24
Lebanon 24
ماذا بقي من لبنان البطريرك الطوباوي؟
Lebanon 24
ماذا بقي من لبنان البطريرك الطوباوي؟
09:01 | 2026-05-24
24/05/2026 09:01:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في عربي-دولي
00:25 | 2026-05-25
ترامب يمنح طهران 7 أيام لصياغة اتفاق مقبول
00:21 | 2026-05-25
بسبب أسطول الصمود.. 8 دول عربية وإسلامية تطالب بمحاسبة إيتمار بن غفير
00:15 | 2026-05-25
مقتل جندي إسرائيلي وإصابة آخر خلال اشتباكات في جنوب لبنان
00:14 | 2026-05-25
ترامب: الحصار مستمر حتى التوقيع
00:09 | 2026-05-25
استهداف محطة لتوزيع وضخ النفط.. اوكرانيا تتبنى
00:07 | 2026-05-25
لتعطيل "ترسانة إيران".. تقارير عن دخول مدمرات الليزر الأميركية خط المواجهة
فيديو
غوغل تغيّر قواعد البحث.. الذكاء الاصطناعي يتقدم والروابط تتراجع
Lebanon 24
غوغل تغيّر قواعد البحث.. الذكاء الاصطناعي يتقدم والروابط تتراجع
02:49 | 2026-05-22
25/05/2026 07:46:17
Lebanon 24
Lebanon 24
وزارة الإعلام واليونسكو تطلقان حملة وطنية لتعزيز التربية الإعلامية ومكافحة التضليل
Lebanon 24
وزارة الإعلام واليونسكو تطلقان حملة وطنية لتعزيز التربية الإعلامية ومكافحة التضليل
04:51 | 2026-05-15
25/05/2026 07:46:17
Lebanon 24
Lebanon 24
بعد إعلان أحمد سعد انفصاله عن زوجته للمرة الثالثة.. هكذا علّقت الإعلامية ياسمين عز (فيديو)
Lebanon 24
بعد إعلان أحمد سعد انفصاله عن زوجته للمرة الثالثة.. هكذا علّقت الإعلامية ياسمين عز (فيديو)
02:18 | 2026-05-09
25/05/2026 07:46:17
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
مونديال 2026
متفرقات
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24