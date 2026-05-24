الصومال يرحب بإدانة 13 دولة فتح سفارة لأرض الصومال في القدس

رحب الصومال الأحد ببيان صادر عن 13 دولة، من بينها وقطر ومصر، يدين "بأشد العبارات" قرار أرض الصومال المعلنة من جانب واحد، فتح سفارة في .وأصبحت في نهاية عام 2025 أول دولة تعترف بأرض الصومال " وذات سيادة" منذ إعلانها الانفصال عن الصومال عام 1991، ما أثار غضب مقديشو.

وأعلن سفير أرض الصومال المعيّن محمد عمر حاجي محمود في 19 أيار، أن "سفارة جمهورية أرض الصومال ستكون في القدس" وأنها "ستفتح أبوابها قريباً"، بدون تقديم مزيد من التفاصيل.إلى جانب الصومال، أدانت 13 دولة من بينها السعودية وقطر ومصر والسودان واليمن وجيبوتي وإندونيسيا، الأحد "بأشد العبارات الخطوة غير القانونية وغير المقبولة التي اتخذها إقليم جمهورية الصومال الفدرالية، ما يسمى منطقة أرض الصومال، بافتتاح ما يسمى سفارة لها في القدس المحتلة".ورحبت الصومالية بهذا الدعم، مشيرةً إلى الرفض القاطع "لأي إجراءات أحادية الجانب تقوض وحدة أراضيها أو تمس بسيادتها". (العربية)