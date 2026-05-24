عربي-دولي

الصومال يرحب بإدانة 13 دولة فتح سفارة لأرض الصومال في القدس

Lebanon 24
24-05-2026 | 23:44
الصومال يرحب بإدانة 13 دولة فتح سفارة لأرض الصومال في القدس
رحب الصومال الأحد ببيان صادر عن 13 دولة، من بينها السعودية وقطر ومصر، يدين "بأشد العبارات" قرار جمهورية أرض الصومال المعلنة من جانب واحد، فتح سفارة في القدس.
وأصبحت إسرائيل في نهاية عام 2025 أول دولة تعترف بأرض الصومال "دولة مستقلة وذات سيادة" منذ إعلانها الانفصال عن الصومال عام 1991، ما أثار غضب مقديشو.
 
وأعلن سفير أرض الصومال المعيّن في إسرائيل محمد عمر حاجي محمود في 19 أيار، أن "سفارة جمهورية أرض الصومال ستكون في القدس" وأنها "ستفتح أبوابها قريباً"، بدون تقديم مزيد من التفاصيل.

إلى جانب الصومال، أدانت 13 دولة من بينها السعودية وقطر ومصر والسودان واليمن وجيبوتي وإندونيسيا، الأحد "بأشد العبارات الخطوة غير القانونية وغير المقبولة التي اتخذها إقليم شمال غرب جمهورية الصومال الفدرالية، ما يسمى منطقة أرض الصومال، بافتتاح ما يسمى سفارة لها في القدس المحتلة".

ورحبت وزارة الخارجية الصومالية بهذا الدعم، مشيرةً إلى الرفض القاطع "لأي إجراءات أحادية الجانب تقوض وحدة أراضيها أو تمس بسيادتها". (العربية) 
وزير خارجية إسرائيل: نثني على قرار رئيس أرض الصومال بفتح سفارة لبلاده في القدس
إدانات عربية وإسلامية بعد تعيين إسرائيل مبعوثاً دبلوماسياً في"أرض الصومال"
بلومبرغ عن قوة الاتحاد الأوروبي البحرية: الحرب في إيران تؤجج تصاعد القرصنة قبالة سواحل الصومال
بيان 10 دول عربية وإسلامية: ندين إعلان إسرائيل تعيين مبعوث دبلوماسي لإقليم "أرض الصومال"
