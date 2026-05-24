كبير المستشارين الاقتصاديين لترامب: تراجع النفط قد يفتح الباب لخفض الفائدة الأميركية

24-05-2026 | 23:57
كبير المستشارين الاقتصاديين لترامب: تراجع النفط قد يفتح الباب لخفض الفائدة الأميركية
أشار كيفن هاسيت، كبير المستشارين الاقتصاديين للرئيس الأميركي دونالد ترامب في البيت الأبيض، إلى أنه واثق بأن أي انخفاض لاحق في أسعار النفط سيتيح مجالا أمام مجلس الاحتياطي الفيدرالي لخفض أسعار الفائدة.
وقال هاسيت في مقابلة مع قناة "فوكس نيوز" الأميركية إن البيت الأبيض يتوقع انخفاض أسعار الطاقة بمجرد التوصل إلى اتفاق مع إيران، وذلك بالتزامن مع منشور لترامب على وسائل التواصل الاجتماعي قال فيه إن المفاوضات مع طهران "تسير بطريقة منظمة وبناءة" وفقا لما ذكرته وكالة بلومبرغ نيوز أمس الأحد.
 
وأضاف هاسيت: "نتوقع مجددا انخفاض أسعار الطاقة بشكل حاد بمجرد التوصل إلى اتفاق، وعندما يحدث ذلك، سيكون هناك مجال واسع أمام مجلس الاحتياطي الفيدرالي لاتخاذ القرار الصحيح بخفض أسعار الفائدة".

وشدد هاسيت على أنه يحترم استقلالية الاحتياطي الفيدرالي، وأشاد بكيفن وارش، الذي أدى اليمين الدستورية أمس الأول الجمعة رئيسا لمجلس الاحتياطي الفيدرالي، حيث قال ترامب إنه يريد منه أن يكون "مستقلا تماما" وأن "يفعل ما يراه مناسبا".
Lebanon 24
Lebanon 24
Lebanon 24
Lebanon 24

