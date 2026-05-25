لتعطيل "ترسانة إيران".. تقارير عن دخول مدمرات الليزر الأميركية خط المواجهة

أفاد موقع The War Zone أن مدمرات تابعة للبحرية الأميركية ومزودة بأسلحة ليزر تشارك في العمليات الحربية ضد .

والمدمرات من فئة Arleigh Burke المزودة بنظام ODIN، وهو عبارة عن ليزر منخفض الطاقة مثبت على متن السفينة، وصُمم ليعمل كجهاز تشويش بصري، أي أنه يهدف إلى تعطيل أنظمة توجيه الطائرات المسيرة. كما يمكن للنظام تحييد الكاميرات وأجهزة الاستشعار الموجودة على متن السفن المعادية، أو على صواري الغواصات، أو الطائرات.

وقال الموقع إن هناك مدمرة USS Spruance (DDG-111) التابعة لمجموعة السفن الضاربة المرافقة لحاملة الطائرات "أبراهام " المكونة من خمس سفن، ومدمرة USS John Finn (DDG-113) المرابطة بشكل مستقل، تعملان في دعما للعمليات الجارية ضد إيران.



بينما أشار الموقع إلى أن قدرة أسلحة الليزر على إصابة الأهداف، وخاصة لمسافات طويلة وفي ظروف جوية صعبة، لا تزال محدودة للغاية. وبالإضافة إلى ذلك، تحتوي الليزرات على العديد من المكونات الهشة، مما يؤثر على موثوقيتها في الظروف الميدانية. ومع ذلك، فإن أنظمة الليزر في تحسن مستمر، ومداها وموثوقيتها وقوتها ستزداد بمرور الوقت. (روسيا اليوم)