ترامب: الحصار مستمر حتى التوقيع

خفّضت إدارة الرئيس الأميركي سقف التوقعات بشأن التوصل السريع إلى اتفاق مع ، بعدما كان الطرفان قد أبديا خلال الأيام الماضية تفاؤلا بإمكانية تحقيق اختراق يخفف من تداعيات الحرب المستمرة منذ نحو ثلاثة أشهر في والشرق الأوسط.

وقال ، في منشور على منصة "تروث سوشال"، إنه طلب من فريقه المفاوض "عدم التسرع" في إبرام أي اتفاق مع ، مؤكدا أن الحصار الأميركي المفروض على الموانئ والسفن في مضيق هرمز "سيبقى ساريا وبكامل قوته حتى يتم التوصل إلى اتفاق رسمي وتوقيعه واعتماده".



وأضاف الرئيس الأميركي: "يجب على الجانبين التريث وإنجاز الأمر بالشكل الصحيح".



تصريحات ترامب جاءت بعد أقل من 24 ساعة على حديثه عن إحراز "قدر كبير من التقدم" في المفاوضات مع إيران، والتي تهدف إلى تثبيت وقف إطلاق النار وإعادة فتح مضيق هرمز أمام الملاحة الدولية، بعدما تسبب النزاع في تعطيل جزء كبير من صادرات والغاز العالمية.