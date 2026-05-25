عربي-دولي
ترامب: الحصار مستمر حتى التوقيع
Lebanon 24
25-05-2026
|
00:14
A-
A+
photos
0
A+
A-
خفّضت إدارة الرئيس الأميركي
دونالد ترامب
سقف التوقعات بشأن التوصل السريع إلى اتفاق مع
إيران
، بعدما كان الطرفان قد أبديا خلال الأيام الماضية تفاؤلا بإمكانية تحقيق اختراق
دبلوماسي
يخفف من تداعيات الحرب المستمرة منذ نحو ثلاثة أشهر في
الخليج
والشرق الأوسط.
وقال
ترامب
، في منشور على منصة "تروث سوشال"، إنه طلب من فريقه المفاوض "عدم التسرع" في إبرام أي اتفاق مع
طهران
، مؤكدا أن الحصار الأميركي المفروض على الموانئ والسفن
الإيرانية
في مضيق هرمز "سيبقى ساريا وبكامل قوته حتى يتم التوصل إلى اتفاق رسمي وتوقيعه واعتماده".
وأضاف الرئيس الأميركي: "يجب على الجانبين التريث وإنجاز الأمر بالشكل الصحيح".
تصريحات ترامب جاءت بعد أقل من 24 ساعة على حديثه عن إحراز "قدر كبير من التقدم" في المفاوضات مع إيران، والتي تهدف إلى تثبيت وقف إطلاق النار وإعادة فتح مضيق هرمز أمام الملاحة الدولية، بعدما تسبب النزاع في تعطيل جزء كبير من صادرات
النفط
والغاز العالمية.
