بسبب أسطول الصمود.. 8 دول عربية وإسلامية تطالب بمحاسبة إيتمار بن غفير

استنكر وزراء خارجية ثماني دول عربية وإسلامية الأحد بشدة تصرفات وزير الأمن الوطني إيتمار بن غفير تجاه المشاركين في "أسطول الصمود" المتجه إلى غزة خلال احتجازهم لدى السلطات .وعبّرت حكومات عن غضبها بعد أن نشر بن غفير مقطع فيديو يظهر فيه وهو يسخر من نشطاء ملقين على الأرض. وقال بعضهم لاحقاً إنهم تعرضوا لاعتداءات جسدية في أثناء الاحتجاز.وقالت المجموعة التي تضم وقطر والإمارات والأردن ومصر وتركيا وإندونيسيا وباكستان في بيان: "الإذلال العلني المتعمد الذي مارسه بن غفير بحق المحتجزين يشكل اعتداءً مشيناً على الكرامة الإنسانية وانتهاكاً واضحاً لالتزامات بموجب القانون الدولي، بما في ذلك القانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان".كما استنكر الوزراء "بأشد العبارات أعمال التحريض والعنف غير القانونية والمتطرفة التي يرتكبها بن غفير وغيره من المسؤولين الإسرائيليين ضد في الأرض المحتلة".

وطالب الوزراء بمحاسبة بن غفير على أفعاله ودعوا إلى اتخاذ تدابير ملموسة "لوضع حد لاستفزازاته وتحريضه وانتهاكاته المتكررة ولمنعه من مواصلة تهديداته ولضمان عدم التسامح مع مثل هذه الأفعال أو تكرارها".وحذّر الوزراء من أن "أفعال بن غفير الاستفزازية تغذي الكراهية والتطرف، وتعرقل الجهود الرامية إلى تحقيق سلام عادل ودائم على أساس حل الدولتين".وشددوا كذلك على ضرورة "حماية حقوق الإنسان وصون كرامة جميع المحتجزين وضمان معاملتهم معاملة إنسانية، وضمان الاحترام الكامل للقانون الدولي في الأرض الفلسطينية المحتلة".وكانت القوات الإسرائيلية قد اعترضت "أسطول الصمود" قبالة سواحل قبرص، قبل أن تحتجز ناشطيه وتُبعدهم إلى . وجرى تصوير المقطع، الذي أثار موجة تنديد دولية، داخل أحد مرافق الاحتجاز في مدينة أسدود، ويظهر فيه العشرات من النشطاء وهم جاثون على ركبهم ومقيدو الأيدي.