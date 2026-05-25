ترامب يمنح طهران 7 أيام لصياغة اتفاق مقبول

لجّم الرئيس الأميركي الترجيحات بالتوصل سريعاً إلى تفاهم مع لإنهاء الحرب في ، مؤكداً عدم استعجال الاتفاق.ونقلت شبكة " " عن مسؤول كبير بالإدارة الأميركية قوله إن الاتفاق لن يتم توقيعه الاثنين، وإن يمنح إيران 5 أو 6 أو 7 أيام لصياغة اتفاق مقبول تحت نهج "لا مخزون نووي ولا دولارات مجمدة".وأضاف المسؤول الأميركي أن إيران وافقت من حيث المبدأ على إطار التفاهم بينما تم إنجاز 95% منه. وأشار إلى وجود اتفاق بشأن المخزون ومضيق هرمز بينما تتبقى "الصياغة".