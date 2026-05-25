عربي-دولي

روبيو: إبرام اتفاق مع إيران لا يزال ممكنا.. ولإسرائيل دائما الحق في حماية نفسها

Lebanon 24
25-05-2026 | 01:03
قال وزير الخارجية ⁠ماركو روبيو، الإثنين، إن الولايات المتحدة إما ستتوصل إلى ‌اتفاق جيد مع إيران أو ستتعامل ‌مع ‌هذا البلد "بطريقة أخرى".
وأوضح روبيو للصحفيين في ‌نيودلهي أن ‌الولايات ⁠المتحدة ستمنح الدبلوماسية كل فرصة للنجاح ⁠قبل ‌استكشاف "البدائل".

وأضاف: "هناك أمر قوي ⁠جدا على الطاولة ⁠من حيث قدرتهم ⁠على فتح المضيق، وإجراء مفاوضات حقيقية وهامة ومحددة زمنيا بشأن القضية النووية، ونأمل أن نتمكن من ‌تحقيق ذلك".

وتابع: "إبرام اتفاق لإنهاء الحرب مع إيران قد يتحقق اليوم، مؤكدا أن لإسرائيل الحق في الدفاع عن نفسها ضد أي هجوم".
 
وصرح روبيو: "اعتقدنا أنه قد يكون لدينا بعض الأنباء الليلة الماضية، ربما اليوم"، في إشارة إلى الاتفاق المحتمل.

وأضاف للصحفيين خلال مغادرته العاصمة الهندية بعد قيامه بزيارة رسمية: "لإسرائيل دائما الحق في حماية نفسها (...) إذا كان حزب الله سيطلق صواريخ أو يطلق صواريخ باتجاهها، فإن لإسرائيل كل الحق في الرد". (سكاي نيوز عربية) 
