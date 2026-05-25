روبيو: إبرام اتفاق مع إيران لا يزال ممكنا.. ولإسرائيل دائما الحق في حماية نفسها

قال ⁠ماركو روبيو، الإثنين، إن إما ستتوصل إلى ‌اتفاق جيد مع أو ستتعامل ‌مع ‌ "بطريقة أخرى".وأوضح روبيو للصحفيين في ‌نيودلهي أن ‌الولايات ⁠المتحدة ستمنح الدبلوماسية كل فرصة للنجاح ⁠قبل ‌استكشاف "البدائل".وأضاف: "هناك أمر قوي ⁠جدا على الطاولة ⁠من حيث قدرتهم ⁠على فتح المضيق، وإجراء مفاوضات حقيقية وهامة ومحددة زمنيا بشأن القضية النووية، ونأمل أن نتمكن من ‌تحقيق ذلك".وتابع: "إبرام اتفاق لإنهاء الحرب مع إيران قد يتحقق اليوم، مؤكدا أن لإسرائيل الحق في الدفاع عن نفسها ضد أي هجوم".