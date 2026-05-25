السر في مجتبى خامنئي... هذا سبب التأخر في الإعلان عن الإتفاق الأميركي - الإيراني

وأضاف المسؤولون أن المسؤولين الإيرانيين المشاركين في المفاوضات يواجهون صعوبات كبيرة في التواصل داخل مؤسسات الدولة ، الأمر الذي تسبب في بطء التقدم بالمباحثات. كشفت شبكة "سي بي إس" نيوز أن تأخر الإعلان عن الاتفاق المرتقب بين وإيران يعود إلى صعوبة التواصل مع المرشد مجتبى خامنئي، الذي يعيش في مخبأ سري بإجراءات أمنية مشددة.ونقلت الشبكة عن مسؤولين أميركيين مطلعين قولهم إن خامنئي "محاصر فعليا" في موقع غير معلن، ولا يمكن الوصول إليه إلا عبر شبكة معقدة من الوسطاء والسعاة، ما يعرقل سرعة الرد على المقترحات الأميركية.وأضاف المسؤولون أن المسؤولين الإيرانيين المشاركين في المفاوضات يواجهون صعوبات كبيرة في التواصل داخل مؤسسات الدولة ، الأمر الذي تسبب في بطء التقدم بالمباحثات.

وبحسب مسؤول كبير في ، فإن مجتبى خامنئي وافق على الخطوط العريضة لمسودة الاتفاق الحالية، بينما توقع الرئيس الأميركي حسم الاتفاق خلال الأيام القليلة المقبلة.



وأشارت الشبكة إلى أن مجتبى خامنئي أصيب خلال الضربات الأميركية والإسرائيلية التي استهدفت في 28 شباط الماضي، وأسفرت عن مقتل والده، المرشد السابق علي خامنئي.