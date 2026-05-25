عربي-دولي

السر في مجتبى خامنئي... هذا سبب التأخر في الإعلان عن الإتفاق الأميركي - الإيراني

Lebanon 24
25-05-2026 | 01:13
كشفت شبكة "سي بي إس" نيوز أن تأخر الإعلان عن الاتفاق المرتقب بين الولايات المتحدة وإيران يعود إلى صعوبة التواصل مع المرشد الإيراني مجتبى خامنئي، الذي يعيش في مخبأ سري بإجراءات أمنية مشددة.
ونقلت الشبكة عن مسؤولين أميركيين مطلعين قولهم إن خامنئي "محاصر فعليا" في موقع غير معلن، ولا يمكن الوصول إليه إلا عبر شبكة معقدة من الوسطاء والسعاة، ما يعرقل سرعة الرد على المقترحات الأميركية.

وأضاف المسؤولون أن المسؤولين الإيرانيين المشاركين في المفاوضات يواجهون صعوبات كبيرة في التواصل داخل مؤسسات الدولة الإيرانية، الأمر الذي تسبب في بطء التقدم بالمباحثات.
 
وبحسب مسؤول كبير في الإدارة الأميركية، فإن مجتبى خامنئي وافق على الخطوط العريضة لمسودة الاتفاق الحالية، بينما توقع الرئيس الأميركي دونالد ترامب حسم الاتفاق خلال الأيام القليلة المقبلة.

وأشارت الشبكة إلى أن مجتبى خامنئي أصيب خلال الضربات الأميركية والإسرائيلية التي استهدفت إيران في 28 شباط الماضي، وأسفرت عن مقتل والده، المرشد السابق علي خامنئي.
 
ومنذ ذلك الحين، لم يظهر خامنئي علناً أو عبر أي تسجيل مصور أو صوتي، وسط اعتقاد بأنه يتبع إجراءات أمنية مشددة لتجنب استهدافه.

وأكدت المصادر أن العديد من قادة النظام الإيراني يقيمون حالياً داخل ملاجئ محصنة ويتجنبون التواصل المباشر إلا في أضيق الحدود، خشية الاختراقات الاستخباراتية.

وقال مسؤول أميركي إن مشهد التواصل داخل القيادة الإيرانية "أشبه بمسلسل كوميدي"، مضيفاً أن القادة الإيرانيين يعيشون حالة من الإحباط والتخبط بسبب القيود الأمنية الصارمة. (سكاي نيوز عربية) 
مواضيع ذات صلة
مسؤول إيرانيّ: هذا سبب تأخر ظهور خامنئي العلنيّ
lebanon 24
Lebanon24
25/05/2026 10:39:53 Lebanon 24 Lebanon 24
سي ان ان عن مسؤولين أميركيين: ترجيح بأن اختباء مجتبى خامنئي عطل مناقشات الحكومة الإيرانية
lebanon 24
Lebanon24
25/05/2026 10:39:53 Lebanon 24 Lebanon 24
أكسيوس نقلا عن مسؤول أميركي: المرشد الأعلى مجتبى خامنئي وافق على الإطار العام للاتفاق لكن ما إذا كان هذا سيتحول إلى اتفاق نهائي لا يزال سؤالًا مفتوحًا
lebanon 24
Lebanon24
25/05/2026 10:39:53 Lebanon 24 Lebanon 24
التلفزيون الإيراني: قائد مقر خاتم الأنبياء قدم للمرشد مجتبى خامنئي تقريرا عن جاهزية القوات المسلحة
lebanon 24
Lebanon24
25/05/2026 10:39:53 Lebanon 24 Lebanon 24

