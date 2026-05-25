في ظل تصاعد التوترات الإقليمية.. إعادة انتخاب قاليباف رئيساً للبرلمان الإيراني

أعاد انتخاب محمد باقر قاليباف رئيساً لمجلس الإيراني لولاية جديدة، خلال جلسة التصويت التي عقدت الإثنين.ويأتي تجديد الثقة بقاليباف في ظل تصاعد التوترات الإقليمية واستمرار المفاوضات غير المباشرة بين وواشنطن بشأن التهدئة والملف .ويُعد قاليباف، القائد السابق في ، من أبرز الشخصيات المحافظة في ، وقد لعب دوراً محورياً خلال المرحلة الأخيرة في الملفات السياسية والأمنية المرتبطة بالحرب والتفاوض مع . (سكاي نيوز عربية)