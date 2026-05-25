إيذانًا ببدء مناسك الحج.. بدء توافد الحجاج إلى منى

توافد حجاج بيت الله الحرام، الإثنين، إلى مشعر منى لقضاء يوم التروية، إيذانًا ببدء مناسك الحج، وسط منظومة تشغيلية وخدمية واسعة أعلنت السلطات جاهزيتها الكاملة لتنفيذها خلال موسم هذا العام.

ويُعد مشعر منى، الواقع شرقي مكة، أكبر مدينة موسمية في العالم، إذ يمتد مشروع المطورة فيه على مساحة تقارب 2.5 مليون ، فيما تتجاوز طاقته الاستيعابية 2.6 مليون حاج، وفق بيانات رسمية.



وشهد المشعر هذا العام تنفيذ عدد من المشروعات التطويرية التي ركزت على تحسين البيئة المكانية وزيادة المساحات المظللة وتوسعة مناطق الاستراحة وتحسين انسيابية حركة المشاة، إلى جانب التوسع في مشروعات الإسكان المطور بالقرب من منشأة الجمرات.



وتواصل الجهات المعنية تنفيذ خطط التفويج وإدارة الحشود عبر منظومة تشغيلية تعتمد على حلول رقمية وشبكات مراقبة وتحكم ميداني لتنظيم حركة الحجاج بين المشاعر المقدسة.



وأعلنت اكتمال استعداداتها التشغيلية، مشيرة إلى تدريب أكثر من 30 ألف كادر على تشغيل الحلول الرقمية وإدارة العمليات الميدانية، إضافة إلى تدريب أكثر من 600 عضو تفويج و5 آلاف قائد فوج.