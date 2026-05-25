رئيس الصين رفع صوته في وجه ترامب.. تقرير يكشف ما حدث في القمة الاميركية - الصينية

ووصف المصادر هذا الجزء من القمة بأنه "الأكثر سخونة"، مما فاجأ المسؤولين ، حيث لم يكن موضوع اليابان مدرجاً ضمن المواضيع المخطط لها مسبقاً. كشفت صحيفة "فاينانشيال تايمز" نقلا عن 7 مصادر مطلعة، أن الرئيس الصيني شي جين بينغ رفع صوته على الرئيس الأميركي خلال مفاوضات عقدت مؤخرا.وذكرت مصادر مطلعة على المحادثات أن شي أصبح "صوتاً مرتفعاً ومضطرباً" عندما تحدث عن زيادة اليابان لإنفاقها العسكري وتخفيف القيود الدستورية على قواتها الدفاعية، معتبراً ذلك تهديداً للسلام الإقليمي.ووصف المصادر هذا الجزء من القمة بأنه "الأكثر سخونة"، مما فاجأ المسؤولين ، حيث لم يكن موضوع اليابان مدرجاً ضمن المواضيع المخطط لها مسبقاً.

ووفقاً لتقارير صحفية يابانية، رد على شي مدافعاً عن تاكايتشي، مؤكداً أن اليابان بحاجة إلى تعزيز قدراتها الدفاعية في مواجهة التهديدات الآتية من كوريا الشمالية، في محاولة منه لتهدئة حدة الانتقادات التي وجهها جين بينغ.



وبعد انتهاء القمة مباشرة، أجرى ترامب اتصالاً هاتفياً من على متن الطائرة الرئاسية "إير فورس وان" برئيسة الوزراء اليابانية للتأكيد على دعم لليابان وتعزيز التحالف بين البلدين.