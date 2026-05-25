تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
مونديال 2026 آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
مونديال 2026 politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

عربي-دولي

رئيس الصين رفع صوته في وجه ترامب.. تقرير يكشف ما حدث في القمة الاميركية - الصينية

Lebanon 24
25-05-2026 | 03:59
A-
A+
رئيس الصين رفع صوته في وجه ترامب.. تقرير يكشف ما حدث في القمة الاميركية - الصينية
رئيس الصين رفع صوته في وجه ترامب.. تقرير يكشف ما حدث في القمة الاميركية - الصينية photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
كشفت صحيفة "فاينانشيال تايمز" نقلا عن 7 مصادر مطلعة، أن الرئيس الصيني شي جين بينغ رفع صوته على الرئيس الأميركي دونالد ترامب خلال مفاوضات عقدت مؤخرا.
Advertisement


وذكرت مصادر مطلعة على المحادثات أن شي أصبح "صوتاً مرتفعاً ومضطرباً" عندما تحدث عن زيادة اليابان لإنفاقها العسكري وتخفيف القيود الدستورية على قواتها الدفاعية، معتبراً ذلك تهديداً للسلام الإقليمي.

ووصف المصادر هذا الجزء من القمة بأنه "الأكثر سخونة"، مما فاجأ المسؤولين الأميركيين، حيث لم يكن موضوع اليابان مدرجاً ضمن المواضيع المخطط لها مسبقاً.
ووفقاً لتقارير صحفية يابانية، رد ترامب على شي مدافعاً عن تاكايتشي، مؤكداً أن اليابان بحاجة إلى تعزيز قدراتها الدفاعية في مواجهة التهديدات الآتية من كوريا الشمالية، في محاولة منه لتهدئة حدة الانتقادات التي وجهها جين بينغ.

وبعد انتهاء القمة مباشرة، أجرى ترامب اتصالاً هاتفياً من على متن الطائرة الرئاسية "إير فورس وان" برئيسة الوزراء اليابانية للتأكيد على دعم الولايات المتحدة لليابان وتعزيز التحالف بين البلدين.
تأتي هذه التطورات في وقت ترفع فيه اليابان، تحت قيادة تاكايتشي المحافظة، إنفاقها الدفاعي باتجاه هدف 2 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي، وتسعى لتعديل سياساتها الأمنية التي كانت سائدة منذ الحرب العالمية الثانية.

وتُعد هذه الحادثة مؤشراً على استمرار التوترات بين الصين واليابان، خاصة في ظل تعزيز التحالف الأميركي الياباني، وتُبرز التحديات التي تواجه العلاقات الأميركية الصينية رغم محاولات التهدئة التكتيكية.

يذكر أن دونالد ترامب أجرى زيارة رسمية إلى الصين خلال الفترة من 13 إلى 15 ايار الجاري، حيث التقى رئيس الجمهورية شي جين بينغ وعقدا عدة اجتماعات.
مواضيع ذات صلة
لبنان والصين يوقعان اتفاقية تعاون لهبة صينية بقيمة 50 مليون يوان
lebanon 24
Lebanon24
25/05/2026 13:17:25 Lebanon 24 Lebanon 24
بدء القمة الصينية الروسية في بكين بين الرئيسين شي جين بينغ وفلاديمير بوتين
lebanon 24
Lebanon24
25/05/2026 13:17:25 Lebanon 24 Lebanon 24
الرئيس الأميركي دونالد ترامب يغادر إلى الصين للقاء الرئيس الصيني شي جين بينغ في زيارة رسمية
lebanon 24
Lebanon24
25/05/2026 13:17:25 Lebanon 24 Lebanon 24
الخارجية الصينية: التقارير بشأن تزويد الصين إيران‬⁩ بأسلحة محض افتراء وكذب
lebanon 24
Lebanon24
25/05/2026 13:17:25 Lebanon 24 Lebanon 24

الولايات المتحدة

دونالد ترامب

الأميركيين

الجمهوري

الاميركي

جمهورية

الدستور

الشمالي

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
Lebanon24
06:13 | 2026-05-25
Lebanon24
06:02 | 2026-05-25
Lebanon24
05:48 | 2026-05-25
Lebanon24
05:30 | 2026-05-25
Lebanon24
05:27 | 2026-05-25
Lebanon24
05:24 | 2026-05-25
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
مونديال 2026
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24