اتفاق إيران قريب.. مصادر تكشف التفاصيل

نقل المسؤول الأميركي السابق والمحلل السياسي سكوت جينينغز، الأحد، عن مسؤول في إدارة الرئيس الأميركي ، أن الاتفاق بين وطهران قد أُنجز بنسبة كبيرة، ويركز على فتح مضيق هرمز ومعالجة الملف .

وقال المصدر إن الاتفاق مع لم يُنجز بعد (اكتمل بنسبة 95 بالمئة، لكن هناك نقاش حول بعض الصياغات)، ولن يتم توقيع أي اتفاق اليوم، وقد يستغرق الأمر بضعة أيام.



وأوضح أن الاتفاق يتضمن مرحلتين: الأولى فتح مضيق هرمز ومنح الاقتصاد العالمي متنفسا، وكذلك موافقة التخلي عن اليورانيوم المخصب.



أما الخطوة الثانية فهي تسليم المواد النووية، وعندها يمكن منح إيران تخفيفا للعقوبات.



وأضاف المسؤول أن لن تعطي إيران أموالا مقابل لا شيء، ولن تحصل على أموال أو تخفيف للعقوبات مقدما.



وأشار إلى أن عناصر في الحرس الثوري الإيراني نشرت "دعاية مزيفة" لمحاولة إفشال المفاوضات.