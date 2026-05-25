انتقادات حادة لحكومة نتنياهو بسبب اتفاق طهران وواشنطن

أثار اعتزام وطهران توقيع اتفاق ينهي الحرب على ردود فعل غاضبة لدى قادة مستوطنات خط التماس مع ، ورأوا أن "الاتفاق ضربة قاضية"، خاصة "إذا ظل متماسكًا"، بحسب وسائل إعلام إسرائيلية.ونقلت صحيفة "هآرتس" عن قادة مستوطنات انتقادات واسعة للاتفاق الناشئ، وأكدوا أن " تفقد بتمرير الاتفاق السيادة على أراضيها لصالح "، وفق تعبيرهم.وأعرب رؤساء المجالس المحلية على طول الحدود ، عن مخاوفهم بشأن الاتفاق، ومدى تأثيره على القتال الدائر ضد حزب الله.وقال أفيخاي شتيرن، رئيس بلدية كريات شمونة، وهى أقصى مستوطنات إسرائيل شمالًا: "مع بالغ أسفي، لم تعد حكومة إسرائيل ذات سيادة على هذه الأرض. تم التخلي عنا الآن لحساب المصالح الأميركية".وانتقد ديفيد أزولاي، رئيس المجلس المحلي في مستوطنة متولا، ما وصفه بـ"التضحية" بمصير مستوطنات الشمال، قائلًا: "اختفى رئيس الوزراء وحكومته والتزموا الصمت حيال كل ما يتعلق بحياتنا".وحذر رئيس الوزراء نتنياهو قائلًا: "استيقظ قبل فوات الأوان، وقبل أن نخسر الشمال، مع موجة من النزوح على طول الحدود بأكملها".أما موشيه دافيدوفيتش، رئيس المجلس الإقليمي في مستوطنة، لماتيه آشير، في الجليل ، فانتقد تداعيات اتفاق وقف القتال ضد حزب الله.وأوضح: "أي اتفاق بين الولايات المتحدة وإيران يتضمن وقف القتال ضد حزب الله في الشمال سيكون بمثابة ضربة قاضية لمستقبل المجتمعات الشمالية. فبدلًا من نمو المستوطنات، سنشهد تدهورها وتخليًا عن استيطان المنطقة الحدودية".واشتكى رؤساء المجالس من أن حكومة نتنياهو لم تُبلغهم بالموضوع، معربين عن استيائهم من علمهم بالاتفاق الناشئ مع طهران من وليس من حكومتهم.وكان تعليق رؤساء المجالس المحلية المنتمين لحزب الليكود الحاكم أكثر هدوءًا.وقال غابي نوعمان، رئيس المجلس المحلي الشلومي في الجليل الغربي، المنتمي إلى الليكود إنه لم يتلقَّ بعد أي معلومات من جهات رسمية حول الاتفاق بين واشنطن وطهران، وأنه يعتمد في ذلك على .وأضاف: "يجب أن يشمل الاتفاق نزع سلاح حزب الله"، محذرًا من جولات قتال مماثلة لما حدث في غزة.وأتبع: "لا يمكننا الموافقة على ذلك، وسنشعر بخيبة أمل كبيرة إذا كانت هذه هي النتيجة. الأهم هو تفكيك البرنامج النووي ، والتوصل إلى اتفاق جديد في "، وفق رأيه.