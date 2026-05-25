عربي-دولي

نتنياهو يمثل للمرة الـ89 أمام المحكمة في قضايا الفساد

Lebanon 24
25-05-2026 | 06:02
نتنياهو يمثل للمرة الـ89 أمام المحكمة في قضايا الفساد
يمثل رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، اليوم الاثنين، للمرة الـ89 أمام محكمة تل أبيب المركزية، لاستئناف شهادته في القضية التي يواجه فيها اتهامات بالاحتيال وخيانة الأمانة.
ووفقًا لصحيفة "معاريف" العبرية، يتناول ملف القضية اتصالات نتنياهو السابقة مع ناشر صحيفة "يديعوت أحرونوت"، رجل الأعمال نوني موزيس، لإبرام اتفاقات مخالفة للقانون.

وفيما يُتهم نتنياهو بالاحتيال وخيانة الأمانة، يواجه موزيس هو الآخر اتهامات بتقديم رشوة لرئيس الوزراء الإسرائيلي، مقابل الحد من توزيع صحيفة "يسرائيل هايوم"، المنافس الأبرز لصحيفة "يديعوت أحرونوت".

ويحاول الادعاء إثبات أن نتنياهو تصرف بالتنسيق مع نوني موزيس، لتحقيق هذا الهدف، لا سيما في ظل اعتراف نتنياهو سابقًا بالاعتراض على سن تشريع، يفضي إلى زيادة توزيع "يسرائيل هايوم"، بل وصرح بأنه أسقط الحكومة لمنع تمرير التشريع.

ومن المقرر مثول نتنياهو أمام هيئة المحكمة للإدلاء بشهادته في هذه القضية، بداية من، اليوم الاثنين، وحتى بعد غد الأربعاء، وفق "معاريف".

وبعد ساعة من مداولات المحكمة قبل مثول نتنياهو، أعلن القضاة أنه نظرًا للقيود الأمنية السياسية، ستنتهي الجلسة في تمام الساعة الثانية إلا ربع.

وأشارت الصحيفة العبرية إلى أن اختصار جلسة الاستماع، جاء هذه المرة أيضًا بناء على طلب من رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو.
 
