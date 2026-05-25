تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
مونديال 2026 آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
مونديال 2026 politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

عربي-دولي

خطوة كبيرة.. كوريا الجنوبية تتجه نحو "الغواصات النووية"

Lebanon 24
25-05-2026 | 06:27
A-
A+
خطوة كبيرة.. كوريا الجنوبية تتجه نحو الغواصات النووية
خطوة كبيرة.. كوريا الجنوبية تتجه نحو الغواصات النووية photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
تستعد كوريا الجنوبية للكشف عن خارطة طريق رسمية لتطوير برنامج غواصات هجومية تعمل بالطاقة النووية، في خطوة تعكس تحولاً استراتيجياً كبيراً في عقيدتها الدفاعية البحرية، وذلك عقب نجاح نشر غواصتها المحلية "دوسان آن تشانغ هو" في المحيط الهادئ.
Advertisement
 
 
وقال تقرير لوكالة "آسيا توداي" إنّ هذه الخطوة تأتي في إطار سعي سيول لتعزيز قدراتها الردعية في مواجهة التهديدات المتصاعدة من كوريا الشمالية، إلى جانب تنامي المنافسة البحرية في منطقة المحيطين الهندي والهادئ.


وشهدت الغواصة الكورية الجنوبية "ROKS Dosan Ahn Chang-ho" انتشاراً عملياً واسع النطاق في المحيط الهادئ، حيث قطعت مسافة تُقدّر بنحو 14 ألف كيلومتر من قاعدة جينهاي مروراً بغوام وهاواي، باستخدام أنظمة دفع تقليدية تشمل بطاريات مطورة محلياً ومحركات ديزل ونظام دفع مستقل عن الهواء.


وشاركت الغواصة في مناورات بحرية مشتركة مع كندا، في خطوة تهدف إلى تعزيز التعاون الدفاعي والأمني وتوسيع نطاق العمليات البحرية الكورية الجنوبية خارج مياهها الإقليمية.


وأفاد مسؤولون بأن هذا الانتشار مثّل اختباراً عملياً لقدرة الغواصة على العمل لفترات طويلة تحت الماء، مع تقليل الحاجة إلى الصعود المتكرر إلى السطح، إضافة إلى إثبات كفاءة نظام إطلاق الصواريخ الباليستية العمودي في ظروف بحرية معقدة.
 

وتشير الخطط الجديدة إلى أن وزارة الدفاع الكورية الجنوبية وهيئات اقتناء السلاح أكملت مراجعات تقنية أولية لمشروع الغواصات النووية، وتعمل حالياً على تنسيق الجوانب الدبلوماسية والتنظيمية مع وزارات أخرى، بما فيها وزارة الخارجية.


وترى سيول أن تطوير غواصات تعمل بالطاقة النووية يمثل خياراً استراتيجياً لتعزيز الردع التقليدي أمام القدرات النووية والصاروخية المتطورة لكوريا الشمالية.


كذلك، يؤكد مسؤولون أن هذه الغواصات ستعتمد على تحويل التصميم الحالي للغواصات التقليدية إلى نظام دفع نووي، مع الحفاظ على قدرات إطلاق الصواريخ من منصات الإطلاق العمودية.


في الوقت نفسه، يرى خبراء أن المشروع الكوري الجنوبي سيشكل اختباراً مهماً لمفهوم "الردع غير النووي" لدولة لا تمتلك أسلحة نووية، مع الإشارة إلى أن الغواصات النووية تمنح قدرات تشغيلية متقدمة تشمل البقاء تحت الماء لفترات أطول وسرعات أعلى بكثير مقارنة بالغواصات التقليدية. 
مواضيع ذات صلة
كيم يدعو كبار القادة العسكريين لتحويل الحدود مع كوريا الجنوبية إلى "حصن منيع"
lebanon 24
Lebanon24
25/05/2026 15:46:54 Lebanon 24 Lebanon 24
أرسنال ينجو من فخ وست هام ويقطع خطوة نحو لقب "البريميرليغ"
lebanon 24
Lebanon24
25/05/2026 15:46:54 Lebanon 24 Lebanon 24
نتنياهو: قبل أكثر من سنة اتضح لنا أن إيران تتجه نحو تصنيع قنبلة نووية لإبادتنا
lebanon 24
Lebanon24
25/05/2026 15:46:54 Lebanon 24 Lebanon 24
كوريا الجنوبية تتوعد بالرد إذا ثبت الاعتداء على نشطائها في "أسطول الصمود"
lebanon 24
Lebanon24
25/05/2026 15:46:54 Lebanon 24 Lebanon 24

كوريا الشمالية

وزارة الخارجية

وزارة الدفاع

دبلوماسي

الكورية

الشمالي

الهندي

النووي

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
Lebanon24
08:44 | 2026-05-25
Lebanon24
08:25 | 2026-05-25
Lebanon24
08:18 | 2026-05-25
Lebanon24
08:10 | 2026-05-25
Lebanon24
08:01 | 2026-05-25
Lebanon24
07:41 | 2026-05-25
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
مونديال 2026
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24