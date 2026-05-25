هل سيتم توقيع اتفاق بين أميركا وإيران اليوم؟ مسؤول أميركي يكشف

نقل الصحافي باراك رافيد عن مسؤول رفيع في الإدارة الأميركية قوله إنه "من غير المُتوقع توقيع اتفاق بين أميركا وإيران، اليوم الإثنين".

وأوضح المسؤول أن هناك تفاصيل عديدة لا تزال بحاجة إلى حسم، وأن هناك مفاوضات جارية بشأن بعض بنود الاتفاق، وأضاف: "هناك بنود مهمة لأميركا، وبنود أخرى مهمة بالنسبة لإيران".





وأشار المسؤول الأميركي إلى أنَّ "النظام بصيغته الحالية لا يتحرك بسرعة، وأن الأمر سيستغرق عدة أيام لإتمام جميع الموافقات اللازمة"، وتابع: "حسب فهمنا، وافق المرشد الإيراني الأعلى مُجتبى خامنئي على الإطار العام للاتفاق، لكن يبقى السؤال مطروحاً حول ما إذا كان سيتحول إلى اتفاق نهائي".

ويأتي كلام المسؤول الأميركي في وقتٍ أعلن فيه المتحدث باسم إسماعيل بقائي، الاثنين، إلغاء زيارة الإيراني عباس عراقجي إلى نيويورك بسبب مشكلة تتعلق بإصدار التأشيرة.





وقال بقائي، خلال مؤتمر صحفي، إن "سفر عراقجي إلى نيويورك لم يعد قائما بسبب مشكلة في التأشيرة"، من دون تقديم تفاصيل إضافية.





وكانت الخارجية الإيرانية قد أعلنت، الأسبوع الماضي، أن عراقجي تلقى دعوة للمشاركة في جلسة خاصة لـمجلس الأمن الدولي حول السلم والأمن الدوليين، تُعقد بمبادرة من الصين، والمقرر انعقادها الثلاثاء.





ويأتي ذلك في وقت تشهد فيه الاتصالات بين وطهران تسارعا ملحوظا، ضمن جهود وساطة تقودها باكستان وأطراف إقليمية أخرى، بهدف تضييق الفجوات والتوصل إلى تفاهم محتمل بين الجانبين.





من جانبه، نقل المسؤول الأميركي السابق والمحلل السياسي سكوت جينينغز، الأحد، عن مسؤول في إدارة الرئيس الأميركي ، أن الاتفاق بين واشنطن وطهران قد أُنجز بنسبة كبيرة، ويركز على فتح مضيق هرمز ومعالجة الملف النووي الإيراني.





وقال المصدر إن الاتفاق مع لم ينجز بعد (اكتمل بنسبة 95 بالمئة، لكن هناك نقاش حول بعض الصياغات)، وقد يستغرق الأمر بضعة أيام.





وأوضح أن الاتفاق يتضمن مرحلتين: الأولى فتح مضيق هرمز ومنح الاقتصاد العالمي متنفسا، وكذلك موافقة التخلي عن اليورانيوم المخصب. أما الخطوة الثانية فهي تسليم المواد النووية، وعندها يمكن منح إيران تخفيفا للعقوبات.