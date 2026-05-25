إما "اتفاق عظيم" أو العودة للحرب.. ترامب يخيّر إيران ويطلب انضمام 7 دول لاتفاقيات أبراهام

أعلن الرئيس الأميركي ، عبر منصة "تروث سوشال"، أن المفاوضات مع الجمهورية الإسلامية تسير بشكل جيد، مؤكداً أن الاتفاق إما أن يكون عظيماً للجميع، أو لن يكون هناك اتفاق على الإطلاق، مع العودة إلى جبهة القتال وإطلاق النار بصورة أكبر وأقوى من أي وقت مضى، وهو ما لا يريده أحد.ووجّه طلباً إلزامياً لجميع الدول؛ ، وقطر، وباكستان، وتركيا، ومصر، والأردن، والبحرين، بالتوقيع فوراً على اتفاقيات أبراهام، مشيراً إلى أنه إذا وقّعت اتفاقها معه بصفته رئيساً للولايات المتحدة الأميركية، فسيكون شرفاً أن تكون هي أيضاً جزءاً من هذا التحالف العالمي غير المسبوق، ليصبح موحداً، وقوياً، ومتيناً اقتصادياً بشكل لا يشبه أي منطقة أخرى في العالم.وفي ختام منشوره، طلب ترامب من ممثليه البدء، والإنجاز بنجاح، لعملية إدخال هذه الدول في اتفاقيات أبراهام التاريخية.