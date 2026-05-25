تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
اشترك الآن
|
تسجيل الدخول
21
o
بيروت
20
o
طرابلس
20
o
صور
21
o
جبيل
19
o
صيدا
20
o
جونية
17
o
النبطية
14
o
زحلة
16
o
بعلبك
22
o
بشري
14
o
بيت الدين
13
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
مونديال 2026
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
المزيد
⋮
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
مونديال 2026
متفرقات
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
اشترك الآن
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
اشترك الآن
|
تسجيل الدخول
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
مونديال 2026
متفرقات
صحة
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
تسجيل الدخول
- او -
تذكرني
نسيت كلمة السر؟
تسجيل الدخول
ليس لديك حساب؟
أنشئ حساب
Advertisement
عربي-دولي
إما "اتفاق عظيم" أو العودة للحرب.. ترامب يخيّر إيران ويطلب انضمام 7 دول لاتفاقيات أبراهام
Lebanon 24
25-05-2026
|
08:44
A-
A+
photos
0
A+
A-
أعلن الرئيس الأميركي
دونالد ترامب
، عبر منصة "تروث سوشال"، أن المفاوضات مع الجمهورية الإسلامية
الإيرانية
تسير بشكل جيد، مؤكداً أن الاتفاق إما أن يكون عظيماً للجميع، أو لن يكون هناك اتفاق على الإطلاق، مع العودة إلى جبهة القتال وإطلاق النار بصورة أكبر وأقوى من أي وقت مضى، وهو ما لا يريده أحد.
Advertisement
ووجّه
ترامب
طلباً إلزامياً لجميع الدول؛
السعودية
، وقطر، وباكستان، وتركيا، ومصر، والأردن، والبحرين، بالتوقيع فوراً على اتفاقيات أبراهام، مشيراً إلى أنه إذا وقّعت
إيران
اتفاقها معه بصفته رئيساً للولايات المتحدة الأميركية، فسيكون شرفاً أن تكون هي أيضاً جزءاً من هذا التحالف العالمي غير المسبوق، ليصبح
الشرق الأوسط
موحداً، وقوياً، ومتيناً اقتصادياً بشكل لا يشبه أي منطقة أخرى في العالم.
وفي ختام منشوره، طلب ترامب من ممثليه البدء، والإنجاز بنجاح، لعملية إدخال هذه الدول في اتفاقيات أبراهام التاريخية.
مواضيع ذات صلة
ترامب: إما أنّ تكون الصفقة مع إيران عظيمة وإلا لن نُبرم إتّفاقاً
Lebanon 24
ترامب: إما أنّ تكون الصفقة مع إيران عظيمة وإلا لن نُبرم إتّفاقاً
25/05/2026 21:18:21
25/05/2026 21:18:21
Lebanon 24
Lebanon 24
وزير الحرب الأميركي: ترامب يقود مساعي لإبرام “اتفاق عظيم” مع إيران
Lebanon 24
وزير الحرب الأميركي: ترامب يقود مساعي لإبرام “اتفاق عظيم” مع إيران
25/05/2026 21:18:21
25/05/2026 21:18:21
Lebanon 24
Lebanon 24
وزير الحرب الأميركي: ترامب يقود المساعي لإبرام اتفاق عظيم مع إيران
Lebanon 24
وزير الحرب الأميركي: ترامب يقود المساعي لإبرام اتفاق عظيم مع إيران
25/05/2026 21:18:21
25/05/2026 21:18:21
Lebanon 24
Lebanon 24
ترامب: إما أن نتوصل إلى اتفاق مع إيران أو سنقوم بأمور قاسية ونأمل ألا يحدث ذلك
Lebanon 24
ترامب: إما أن نتوصل إلى اتفاق مع إيران أو سنقوم بأمور قاسية ونأمل ألا يحدث ذلك
25/05/2026 21:18:21
25/05/2026 21:18:21
Lebanon 24
Lebanon 24
دونالد ترامب
الشرق الأوسط
الإيرانية
الإيراني
الجمهوري
السعودية
جمهورية
دونالد
تابع
قد يعجبك أيضاً
ترامب يعلن مقتل 13 جندياً أميركياً في العملية ضد إيران
Lebanon 24
ترامب يعلن مقتل 13 جندياً أميركياً في العملية ضد إيران
13:43 | 2026-05-25
25/05/2026 01:43:59
Lebanon 24
Lebanon 24
تضارب حسابات ترامب ونتنياهو.. كواليس تجميد الضربات العسكرية ضد إيران
Lebanon 24
تضارب حسابات ترامب ونتنياهو.. كواليس تجميد الضربات العسكرية ضد إيران
13:41 | 2026-05-25
25/05/2026 01:41:04
Lebanon 24
Lebanon 24
ذكرت لبنان.. هذه تفاصيل مسودة الاتفاق الإيراني - الأميركي
Lebanon 24
ذكرت لبنان.. هذه تفاصيل مسودة الاتفاق الإيراني - الأميركي
13:02 | 2026-05-25
25/05/2026 01:02:37
Lebanon 24
Lebanon 24
بعد إزالة آفة جلدية.. رئيس هذه الدولة يبدأ علاجًا إشعاعيًا وقائيًا!
Lebanon 24
بعد إزالة آفة جلدية.. رئيس هذه الدولة يبدأ علاجًا إشعاعيًا وقائيًا!
12:04 | 2026-05-25
25/05/2026 12:04:14
Lebanon 24
Lebanon 24
من عراقجي.. رسالتا تهنئة إلى قاسم وبرّي وهذا مضمونهما!
Lebanon 24
من عراقجي.. رسالتا تهنئة إلى قاسم وبرّي وهذا مضمونهما!
11:23 | 2026-05-25
25/05/2026 11:23:40
Lebanon 24
Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة
في حادث سير مروّع... وفاة فنان عربيّ بارز صباح اليوم (صورة)
Lebanon 24
في حادث سير مروّع... وفاة فنان عربيّ بارز صباح اليوم (صورة)
07:01 | 2026-05-25
25/05/2026 07:01:53
Lebanon 24
Lebanon 24
تمديد سنة للتعميمين 158 و166 واستمرار السحوبات بلا زيادات ورفع السقوف
Lebanon 24
تمديد سنة للتعميمين 158 و166 واستمرار السحوبات بلا زيادات ورفع السقوف
23:15 | 2026-05-24
24/05/2026 11:15:09
Lebanon 24
Lebanon 24
تصاعد الانتقادات داخل "الحزب"... المجلس السياسي غائب والبقاء في الحكومة بلا جدوى
Lebanon 24
تصاعد الانتقادات داخل "الحزب"... المجلس السياسي غائب والبقاء في الحكومة بلا جدوى
10:00 | 2026-05-25
25/05/2026 10:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
قرار إسرائيلي صدرَ بشأن لبنان.. توسيع عمليات وقصفٌ للمباني!
Lebanon 24
قرار إسرائيلي صدرَ بشأن لبنان.. توسيع عمليات وقصفٌ للمباني!
13:30 | 2026-05-25
25/05/2026 01:30:05
Lebanon 24
Lebanon 24
عن "اغتيال قيادات حماس".. هذا ما كشفه تقرير إسرائيليّ
Lebanon 24
عن "اغتيال قيادات حماس".. هذا ما كشفه تقرير إسرائيليّ
15:00 | 2026-05-24
24/05/2026 03:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في عربي-دولي
13:43 | 2026-05-25
ترامب يعلن مقتل 13 جندياً أميركياً في العملية ضد إيران
13:41 | 2026-05-25
تضارب حسابات ترامب ونتنياهو.. كواليس تجميد الضربات العسكرية ضد إيران
13:02 | 2026-05-25
ذكرت لبنان.. هذه تفاصيل مسودة الاتفاق الإيراني - الأميركي
12:04 | 2026-05-25
بعد إزالة آفة جلدية.. رئيس هذه الدولة يبدأ علاجًا إشعاعيًا وقائيًا!
11:23 | 2026-05-25
من عراقجي.. رسالتا تهنئة إلى قاسم وبرّي وهذا مضمونهما!
11:00 | 2026-05-25
"قائمة بيضاء".. هكذا تطوّق إيران الإنترنت على أراضيها
فيديو
غوغل تغيّر قواعد البحث.. الذكاء الاصطناعي يتقدم والروابط تتراجع
Lebanon 24
غوغل تغيّر قواعد البحث.. الذكاء الاصطناعي يتقدم والروابط تتراجع
02:49 | 2026-05-22
25/05/2026 21:18:21
Lebanon 24
Lebanon 24
وزارة الإعلام واليونسكو تطلقان حملة وطنية لتعزيز التربية الإعلامية ومكافحة التضليل
Lebanon 24
وزارة الإعلام واليونسكو تطلقان حملة وطنية لتعزيز التربية الإعلامية ومكافحة التضليل
04:51 | 2026-05-15
25/05/2026 21:18:21
Lebanon 24
Lebanon 24
بعد إعلان أحمد سعد انفصاله عن زوجته للمرة الثالثة.. هكذا علّقت الإعلامية ياسمين عز (فيديو)
Lebanon 24
بعد إعلان أحمد سعد انفصاله عن زوجته للمرة الثالثة.. هكذا علّقت الإعلامية ياسمين عز (فيديو)
02:18 | 2026-05-09
25/05/2026 21:18:21
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
مونديال 2026
متفرقات
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24