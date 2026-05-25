مفاجأة عن ضابط إسرائيليّ... أبلغ عن سرقة تعرّض لها وهذا ما تبيّن
Lebanon 24
25-05-2026
|
08:51
photos
أفادت تقارير إسرائيلية، أنّ
النيابة
العسكرية باشرت التحقيق مع ضابط احتياط في وحدة "إيغوز" النخبوية بتهمة الإضرار بأمن الدولة.
وأشارت إلى فتح تحقيق مع الضابط، بعد إبلاغه عن سرقة معدات عسكرية بينها مصنف سري، وتبيّن أنه متورط بها.
ولفتت إلى أن الضابط سرق سترة واقية وطلقات نارية وجهاز اتصال لاسلكي، ومصنفا سريا.
وكان الضابط قد أُخلي من منطقة عمليات في
قطاع غزة
بسبب إصابة غير قتالية، لتلقي العلاج الطبي، وعندما اكتشف سرقة المعدات من سيارته، توجه إلى الشرطة وقدم شكوى رسمية.
إلا أن تحقيقات الشرطة العسكرية قادت إلى فتح تحقيق ضدّه، وليس ضدّ السارق.
وذكرت التقارير أن الضابط فوجئ بفتح تحقيق جنائي ضده وبالطبيعة الخطيرة للشبهات المنسوبة إليه.
كما أشارت إلى أنه في مرحلة ما من التحقيق، تم النظر في إمكانية توجيه لائحة اتهام خطيرة بحقه مع انتهاء التحقيقات. (عربي 21)
