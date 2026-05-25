مفاجأة عن ضابط إسرائيليّ... أبلغ عن سرقة تعرّض لها وهذا ما تبيّن

وأشارت إلى فتح تحقيق مع الضابط، بعد إبلاغه عن سرقة معدات عسكرية بينها مصنف سري، وتبيّن أنه متورط بها.



ولفتت إلى أن الضابط سرق سترة واقية وطلقات نارية وجهاز اتصال لاسلكي، ومصنفا سريا.



إلا أن تحقيقات الشرطة العسكرية قادت إلى فتح تحقيق ضدّه، وليس ضدّ السارق.



وذكرت التقارير أن الضابط فوجئ بفتح تحقيق جنائي ضده وبالطبيعة الخطيرة للشبهات المنسوبة إليه.

كما أشارت إلى أنه في مرحلة ما من التحقيق، تم النظر في إمكانية توجيه لائحة اتهام خطيرة بحقه مع انتهاء التحقيقات. (عربي 21)