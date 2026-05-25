تضارب حسابات ترامب ونتنياهو.. كواليس تجميد الضربات العسكرية ضد إيران

وكشفت مصادر دبلوماسية أميركية لـ "إرم نيوز" عن توجه الإدارة الجمهورية الحالية لإبرام تفاهم مؤقت مع طهران يقضي بإعادة فتح مضيق هرمز واستئناف المفاوضات، في خطوة تهدف إلى احتواء صدمة أسعار الطاقة وتكاليف الشحن والتأمين عالمياً، وقطع الطريق على الديمقراطيين الذين يسعون لتوظيف التداعيات الاقتصادية للحرب لاستعادة الزخم في انتخابات التجديد النصفي للكونغرس المقررة في تشرين الثاني المقبل. تشهد أروقة القرار في وتل أبيب تضارباً حاداً في الحسابات السياسية والانتخابية بين الرئيس الأميركي ورئيس الوزراء بنيامين نتنياهو بشأن آليات التعامل مع الملف ، مدفوعاً بتباين المصالح الحزبية والاستحقاقات الصناديقية المقبلة لكلا الطرفين.

وفي المقابل، يرى نتنياهو في هذا التهدئة تجميداً لخطط ضرب المنشآت وتراجعاً لفرصه الانتخابية في الاستحقاق الإسرائيلي المرتقب بالخريف؛ إذ يعول على المواجهة العسكرية لتعزيز شعبيته في ظل استمرار تهديدات " " والحوثيين.



ولكبح الاندفاع الإسرائيلي نحو التصعيد، قدم وعوداً لنتنياهو بتوسيع صفقات السلاح المتطورة وتعزيز التعاون الاستراتيجي المشترك، وهي أداة تتيح لنتنياهو تسويق التفاهمات كإنجاز أمني، فضلاً عن رفع جاهزية الجيش الإسرائيلي تحسباً لانتهاء "استراحة المحارب" والعودة للخيار العسكري نهاية العام في حال فشل المسار الدبلوماسي.

ومن جانبه، أكد الخبير في العلاقات الأميركية ، الدكتور حسين الديك، لـ "إرم نيوز"، أن الاتفاق المرتقب لن يتجاوز صيغة "مذكرة تفاهم مؤقتة" تتضمن فتح هرمز والإفراج عن أموال مجمدة مقابل تفاوض محدد بـ 30 يوماً، مرجحاً أن تطالب تل أبيب بثمن سياسي من واشنطن يشمل دفع مسارات تطبيع إقليمية جديدة تعوضها عن تأجيل السيناريو العسكري.

