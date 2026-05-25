عربي-دولي
تضارب حسابات ترامب ونتنياهو.. كواليس تجميد الضربات العسكرية ضد إيران
Lebanon 24
25-05-2026
|
13:41
A-
A+
photos
0
A+
A-
تشهد أروقة القرار في
واشنطن
وتل أبيب تضارباً حاداً في الحسابات السياسية والانتخابية بين الرئيس الأميركي
دونالد ترامب
ورئيس الوزراء
الإسرائيلي
بنيامين نتنياهو بشأن آليات التعامل مع الملف
الإيراني
، مدفوعاً بتباين المصالح الحزبية والاستحقاقات الصناديقية المقبلة لكلا الطرفين.
وكشفت مصادر دبلوماسية أميركية لـ "إرم نيوز" عن توجه الإدارة الجمهورية الحالية لإبرام تفاهم مؤقت مع طهران يقضي بإعادة فتح مضيق هرمز واستئناف المفاوضات، في خطوة تهدف إلى احتواء صدمة أسعار الطاقة وتكاليف الشحن والتأمين عالمياً، وقطع الطريق على الديمقراطيين الذين يسعون لتوظيف التداعيات الاقتصادية للحرب لاستعادة الزخم في انتخابات التجديد النصفي للكونغرس المقررة في تشرين الثاني المقبل.
وفي المقابل، يرى نتنياهو في هذا التهدئة تجميداً لخطط ضرب المنشآت
الإيرانية
وتراجعاً لفرصه الانتخابية في الاستحقاق الإسرائيلي المرتقب بالخريف؛ إذ يعول على المواجهة العسكرية لتعزيز شعبيته في ظل استمرار تهديدات "
حزب الله
" والحوثيين.
ولكبح الاندفاع الإسرائيلي نحو التصعيد، قدم
ترامب
وعوداً لنتنياهو بتوسيع صفقات السلاح المتطورة وتعزيز التعاون الاستراتيجي المشترك، وهي أداة تتيح لنتنياهو تسويق التفاهمات كإنجاز أمني، فضلاً عن رفع جاهزية الجيش الإسرائيلي تحسباً لانتهاء "استراحة المحارب" والعودة للخيار العسكري نهاية العام في حال فشل المسار الدبلوماسي.
ومن جانبه، أكد الخبير في العلاقات الأميركية
الإسرائيلية
، الدكتور حسين الديك، لـ "إرم نيوز"، أن الاتفاق المرتقب لن يتجاوز صيغة "مذكرة تفاهم مؤقتة" تتضمن فتح هرمز والإفراج عن أموال مجمدة مقابل تفاوض محدد بـ 30 يوماً، مرجحاً أن تطالب تل أبيب بثمن سياسي من واشنطن يشمل دفع مسارات تطبيع إقليمية جديدة تعوضها عن تأجيل السيناريو العسكري.
(ارام نيوز)
