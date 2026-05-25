إيران تفتح مضيق هرمز خلال 30 يوماً بعد اتفاق مع أميركا.. صحيفة تكشف!

نقلت صحيفة "نيكي" عن مصدر أن إيران ستعيد فتح مضيق هرمز بعد 30 يوماً من التوصل إلى اتفاق مع الولايات المتحدة لإنهاء القتال.
وأفادت الصحيفة بأن طهران ستباشر خلال هذه المهلة بإزالة الألغام من المضيق تمهيداً لإعادة حركة الملاحة.
وأضافت أن السفن التابعة لجميع الدول ستتمكن، بعد الاتفاق، من الإبحار بحرية وأمان كما كان الحال قبل إغلاقه الفعلي.
وفي السياق نفسه، كانت صحيفة "نيويورك تايمز" قد نقلت عن مسؤول أميركي أن واشنطن وإيران توصلتا إلى اتفاق مبدئي يقضي بإعادة فتح مضيق هرمز، من دون صدور تأكيد رسمي من أي طرف حتى الآن. (آرم نيوز)