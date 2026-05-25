تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
مونديال 2026 آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
مونديال 2026 politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

عربي-دولي

في أستراليا.. تحقيق يكشف ثغرات أمنية قبل هجوم شاطئ بونداي الدامي

Lebanon 24
25-05-2026 | 16:08
A-
A+
في أستراليا.. تحقيق يكشف ثغرات أمنية قبل هجوم شاطئ بونداي الدامي
في أستراليا.. تحقيق يكشف ثغرات أمنية قبل هجوم شاطئ بونداي الدامي photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-

كشف تحقيق حول هجوم شاطئ بونداي في أستراليا أن الشرطة المحلية لم تُجرِ تقييمًا للمخاطر قبل الحفل الذي شهد إطلاق نار جماعي، كما رفضت طلبًا تقدّم به المجتمع اليهودي لنشر عناصر أمنية في المكان.

Advertisement

وجاء ذلك خلال جلسات استماع علنية ضمن التحقيق الموسّع المعروف بـ"اللجنة الملكية"، والذي يتناول الملابسات والأحداث التي سبقت هجوم بونداي في كانون الأول الماضي، وفق ما نقلت وكالة "رويترز" الاثنين.

وكان الهجوم قد أسفر عن مقتل 15 شخصًا أثناء احتفال بعيد الحانوكا اليهودي على الشاطئ الشهير في سيدني.

 

وأقرت مسؤولة أمنية في ولاية نيو ساوث ويلز بأنه لم يتم إعداد تقييم للمخاطر الخاصة بالفعالية، معتبرة بعد وقوع الهجوم أن إجراء مثل هذا التقييم كان ضروريًا.

وذكرت مساعدة مفوض شرطة الولاية، ليان ماكوسكر: "لا أرى أي سبب يمنع إجراء تقييم للتهديدات لهذا الحدث"، مضيفة أن مثل هذا الإجراء كان سيتيح اتخاذ ترتيبات أمنية تتناسب مع مستوى التهديد. 


وتقتصر تقييمات التهديدات عمومًا على التجمعات المصنفة أحداثًا كبرى، بما في ذلك الأعياد اليهودية الكبرى، ولكن ليس عيد الحانوكا.


وعلمت لجنة التحقيق أن شرطة الولاية تلقت تحذيرًا من مجموعة الأمن المجتمعي، وهي مجموعة خدمات أمنية يهودية خاصة، بشأن وجود مخاطر قبل وقوع الهجوم.


وذكر التحقيق أن المجموعة قدمت تقييمها الخاص بشأن المخاطر، وحذرت من ارتفاع احتمالات وقوع حوادث عنيفة أو مرتبطة بمعاداة السامية خلال عيد الحانوكا.  (آرم نيوز) 
مواضيع ذات صلة
مايكروسوفت تكشف عن ثغرة أمنية نشطة
lebanon 24
Lebanon24
26/05/2026 04:34:21 Lebanon 24 Lebanon 24
تحقيق يكشف.. صاروخ إيراني غير اعتيادي ضرب حيفا
lebanon 24
Lebanon24
26/05/2026 04:34:21 Lebanon 24 Lebanon 24
وزيرة السياحة تفتتح دربًا مخصصًا لذوي الاحتياجات الخاصة على شاطئ العقيبة
lebanon 24
Lebanon24
26/05/2026 04:34:21 Lebanon 24 Lebanon 24
شاكيرا تحيي أضخم حفلة في مسيرتها على شاطئ كوباكابانا البرازيلي
lebanon 24
Lebanon24
26/05/2026 04:34:21 Lebanon 24 Lebanon 24

ولاية نيو ساوث ويلز

لجنة التحقيق

اللجنة الملك

نيو ساوث

أستراليا

اليهودية

رويترز

يهودية

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
18:12 | 2026-05-25 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
16:30 | 2026-05-25 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
16:01 | 2026-05-25 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
16:00 | 2026-05-25 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
15:56 | 2026-05-25 Lebanon 24 Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
Lebanon24
18:12 | 2026-05-25
Lebanon24
16:30 | 2026-05-25
Lebanon24
16:01 | 2026-05-25
Lebanon24
16:00 | 2026-05-25
Lebanon24
15:56 | 2026-05-25
Lebanon24
15:12 | 2026-05-25
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
مونديال 2026
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24