في أستراليا.. تحقيق يكشف ثغرات أمنية قبل هجوم شاطئ بونداي الدامي

كشف تحقيق حول هجوم شاطئ بونداي في أستراليا أن الشرطة المحلية لم تُجرِ تقييمًا للمخاطر قبل الحفل الذي شهد إطلاق نار جماعي، كما رفضت طلبًا تقدّم به المجتمع اليهودي لنشر عناصر أمنية في المكان.
Advertisement
وجاء ذلك خلال جلسات استماع علنية ضمن التحقيق الموسّع المعروف بـ"اللجنة الملكية"، والذي يتناول الملابسات والأحداث التي سبقت هجوم بونداي في كانون الأول الماضي، وفق ما نقلت وكالة "رويترز" الاثنين.
وكان الهجوم قد أسفر عن مقتل 15 شخصًا أثناء احتفال بعيد الحانوكا اليهودي على الشاطئ الشهير في سيدني.
وأقرت مسؤولة أمنية في ولاية نيو ساوث ويلز بأنه لم يتم إعداد تقييم للمخاطر الخاصة بالفعالية، معتبرة بعد وقوع الهجوم أن إجراء مثل هذا التقييم كان ضروريًا.