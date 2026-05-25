|
عربي-دولي

توافد حجاج بيت الله الحرام إلى صعيد عرفات

Lebanon 24
25-05-2026 | 23:10
توافد حجاج بيت الله الحرام إلى صعيد عرفات
فجر اليوم التاسع من ذي الحجة، بدأت جموع حجاج بيت الله الحرام، التوافد إلى صعيد عرفات الطاهر لأداء الركن الأعظم من أركان الحج، وهو الوقوف بعرفة.
ويحرص الحجاج على التواجد داخل حدود مشعر عرفات التي حُددت بعلامات ولوحات إرشادية واضحة، حيث يقف ضيوف الرحمن على أرض عرفات من طلوع الشمس حتى غروبها. 

وشهدت عمليات تصعيد الحجاج إلى مشعر عرفات تنفيذ خطط تفويج دقيقة ومنظمة، عبر قطار المشاعر المقدسة الذي ينقل قرابة 350 ألف حاج، إلى جانب أكثر من 24 ألف حافلة تعمل بنظام التردد ضمن مسارات مخصصة وخطط تشغيلية مدروسة؛ لضمان انسيابية الحركة وتقليل زمن التنقل بين المشاعر.

ومع غروب شمس يوم عرفة، تبدأ جموع الحجيج بالنفرة إلى مشعر مزدلفة، حيث يؤدون صلاتي المغرب والعشاء جمعًا وقصرًا، ثم يبيتون ليلتهم قبل التوجه إلى مشعر منى لاستكمال بقية المناسك.

وتشهد ساحة عرفات حضورًا ميدانيًا مكثفًا لمختلف القطاعات الأمنية والصحية والبلدية والخدمية، حيث جرى تشغيل مستشفى جبل الرحمة وعدد من المراكز الصحية والنقاط الإسعافية المنتشرة داخل المشعر؛ لتقديم الرعاية الصحية والتعامل مع الحالات الطارئة على مدار الساعة.

كما دُعم المشعر بمنظومات إلكترونية متقدمة لمراقبة الحشود وإدارة الحركة، إلى جانب فرق التوعية والإرشاد، وخدمات الترجمة الفورية لخطبة عرفة ب35 لغة، فضلًا عن تطبيقات ذكية تساعد الحجاج على معرفة مواقعهم ومواعيد التفويج والتنقل بين المشاعر.

ويُعد التاسع من ذي الحجة، المعروف بـ"يوم الوقفة الكبرى"، أهم أيام الحج، حيث يؤدي الحجاج صلاتي الظهر والعصر جمعًا وقصرًا في عرفات، قبل أن يتوجهوا إلى مزدلفة للمبيت فيها، ثم الانتقال إلى منى لإكمال مناسك الحج.
