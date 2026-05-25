ضربات أميركية استهدفت جنوب إيران.. وسقوط 4 قتلى

قام الجيش الأميركي أمس الاثنين بشن هجمات في جنوب استهدفت قوارب كانت تحاول زرع ألغام ومنصات إطلاق صواريخ، ووصفت الأميركية "سنتكوم" العملية بأنها دفاعية.وقالت القيادة المركزية في بيان إن الهجمات جاءت بهدف "حماية قواتنا من تهديدات القوات ".وأضاف متحدث باسم القيادة المركزية الأميركية: "تواصل القيادة الدفاع عن قواتنا مع الالتزام بضبط النفس خلال وقف إطلاق النار الجاري" بين وطهران.، أعلن التلفزيون الرسمي أن الهجمات الأميركية استهدفت قوارب لارك، مضيفاً أنها أسفرت عن سقوط 4 قتلى.وكانت وسائل إعلام إيرانية قد أفادت مساء أمس الاثنين بسماع دوي انفجارات في مدينة عباس والمناطق الساحلية القريبة من .وقالت وكالة "تسنيم" إنه تسنى سماع دوي ثلاثة انفجارات في بندر عباس، بينما ذكرت وكالة "فارس" أنه أمكن سماع أصوات مماثلة بالقرب من سيريك وجاسك قرب الممر المائي الاستراتيجي.