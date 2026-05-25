عربي-دولي

ضربات أميركية استهدفت جنوب إيران.. وسقوط 4 قتلى

Lebanon 24
25-05-2026 | 23:24
قام الجيش الأميركي أمس الاثنين بشن هجمات في جنوب إيران استهدفت قوارب كانت تحاول زرع ألغام ومنصات إطلاق صواريخ، ووصفت القيادة المركزية الأميركية "سنتكوم" العملية بأنها دفاعية.
وقالت القيادة المركزية في بيان إن الهجمات جاءت بهدف "حماية قواتنا من تهديدات القوات الإيرانية".

وأضاف متحدث باسم القيادة المركزية الأميركية: "تواصل القيادة الدفاع عن قواتنا مع الالتزام بضبط النفس خلال وقف إطلاق النار الجاري" بين واشنطن وطهران.

من جهته، أعلن التلفزيون الرسمي الإيراني أن الهجمات الأميركية استهدفت قوارب جنوب جزيرة لارك، مضيفاً أنها أسفرت عن سقوط 4 قتلى.

وكانت وسائل إعلام إيرانية قد أفادت مساء أمس الاثنين بسماع دوي انفجارات في مدينة بندر عباس والمناطق الساحلية القريبة من مضيق هرمز.

وقالت وكالة "تسنيم" إنه تسنى سماع دوي ثلاثة انفجارات في بندر عباس، بينما ذكرت وكالة "فارس" أنه أمكن سماع أصوات مماثلة بالقرب من سيريك وجاسك قرب الممر المائي الاستراتيجي.
