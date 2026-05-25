نقل نتنياهو إلى مستشفى في القدس.. ولا تفاصيل إضافية بشأن حالته
25-05-2026
كشفت وسائل إعلام إسرائيلية، مساء أمس الإثنين، أنه تم نقل
رئيس الوزراء الإسرائيلي
بنيامين نتنياهو
إلى مستشفى في
القدس
لتلقي علاج للأسنان، وفق ما نقله
مكتب رئيس الوزراء
.
وذكرت التقارير أن
نتنياهو
، البالغ من العمر 76 عاما، يتلقى العلاج داخل المستشفى، من دون
الكشف عن
تفاصيل إضافية حول حالته أو طبيعة الإجراء الطبي.
وكان نتنياهو قد أعلن قبل نحو شهر أنه خضع لعلاج من ورم سرطاني خبيث في البروستاتا، قبل أن يؤكد لاحقا أنه يتمتع بصحة جيدة. كما أشار إلى أنه أخّر نشر تقريره الصحي، مبرراً ذلك برغبته في منع
إيران
من استخدام حالته الصحية في الدعاية السياسية خلال الحرب.
وخلال الفترة الأخيرة، انتشرت على
مواقع التواصل الاجتماعي
شائعات بشأن وفاته أثناء الحرب مع إيران، إلى جانب تكهنات متكررة حول وضعه الصحي داخل
إسرائيل
وخارجها.
