نقل نتنياهو إلى مستشفى في القدس.. ولا تفاصيل إضافية بشأن حالته

كشفت وسائل إعلام إسرائيلية، مساء أمس الإثنين، أنه تم نقل إلى مستشفى في لتلقي علاج للأسنان، وفق ما نقله .وذكرت التقارير أن ، البالغ من العمر 76 عاما، يتلقى العلاج داخل المستشفى، من دون تفاصيل إضافية حول حالته أو طبيعة الإجراء الطبي.وكان نتنياهو قد أعلن قبل نحو شهر أنه خضع لعلاج من ورم سرطاني خبيث في البروستاتا، قبل أن يؤكد لاحقا أنه يتمتع بصحة جيدة. كما أشار إلى أنه أخّر نشر تقريره الصحي، مبرراً ذلك برغبته في منع من استخدام حالته الصحية في الدعاية السياسية خلال الحرب.وخلال الفترة الأخيرة، انتشرت على شائعات بشأن وفاته أثناء الحرب مع إيران، إلى جانب تكهنات متكررة حول وضعه الصحي داخل وخارجها.