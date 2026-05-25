زلزال بقوة 6.9 درجات يهز تشيلي.. هل من خطر تسونامي؟

أعلنت هيئة المسح الجيولوجي الأميركية ان زلزالا بلغت قوته 6.9 درجلت على مقياس ريختر ضرب شمال تشيلي أمس الإثنين، في منطقة تُعد من أكثر المناطق نشاطا زلزاليا في العالم.وقالت الهيئة إن الزلزال وقع في ، على بعد نحو 31 كيلومترا من بلدة كالاما، وعلى عمق يقارب 100 كيلومتر، دون تسجيل تقارير فورية عن وقوع إصابات أو أضرار كبيرة.من جهتها، أعلنت للوقاية من والاستجابة لها في تشيلي أنه لا يوجد خطر من حدوث تسونامي، مؤكدة عدم تسجيل إصابات أو أضرار جسيمة حتى الآن.وأفادت وسائل إعلام محلية بأن الهزات الأرضية شعر بها سكان مناطق أريكا وتاراباكا وأنتوفاغاستا وأتاكاما، فيما أظهرت مشاهد بثتها قناة "تي في إن" تساقط بضائع من أرفف المتاجر الكبرى نتيجة قوة الهزة.وتُعد تشيلي واحدة من أكثر دول العالم عرضة للزلازل، بسبب وقوعها على تقاطع ثلاث صفائح تكتونية هي: صفيحة نازكا وصفيحة أميركا الجنوبية وصفيحة .