تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
اشترك الآن
|
تسجيل الدخول
21
o
بيروت
20
o
طرابلس
20
o
صور
19
o
جبيل
19
o
صيدا
20
o
جونية
18
o
النبطية
15
o
زحلة
16
o
بعلبك
15
o
بشري
17
o
بيت الدين
13
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
مونديال 2026
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
المزيد
⋮
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
مونديال 2026
متفرقات
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
اشترك الآن
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
اشترك الآن
|
تسجيل الدخول
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
مونديال 2026
متفرقات
صحة
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
تسجيل الدخول
- او -
تذكرني
نسيت كلمة السر؟
تسجيل الدخول
ليس لديك حساب؟
أنشئ حساب
Advertisement
عربي-دولي
بعد الضربات الاميركية على ايران.. هل انتهت الهدنة؟
Lebanon 24
25-05-2026
|
23:57
A-
A+
photos
0
A+
A-
بعد استهداف القوات الأميركية زوارق في جنوب
إيران
، أكد مسؤولون أميركيون أنه تم تدمير قاربين، واستهداف موقع لصواريخ أرض-جو في بندر عباس كان يُزعم أنه كان يستهدف الطائرات الحربية الأميركية.
Advertisement
وأضاف أحد المسؤولين
الأميركيين
لشبكة "فوكس نيوز" اليوم الثلاثاء أن هذه الضربات لا تعني انتهاء وقف إطلاق النار الهش الذي تم التوصل إليه الشهر الماضي.
إلى ذلك، أوضح مسؤول أميركي آخر لشبكة "
سي أن أن
" أن الضربات كانت رد فعل ودفاعية وليست جزءا من هجوم مخطط له.
بدوره شدد
وزير الخارجية
الأميركي ماركو روبيو على أن التوصل إلى اتفاق مع
طهران
لا يزال ممكناً، رغم الضربات الأميركية الجديدة. وأضاف روبيو للصحفيين في جايبور خلال زيارة رسمية للهند قائلاً "
دارت
بعض المحادثات في قطر، وسنرى ما إذا كان بإمكاننا إحراز أي تقدم.. أعتقد أن هناك الكثير من النقاشات الدائرة حول نقاط محددة في الوثيقة الأولية، لذا سيستغرق الأمر بضعة أيام".
"صفقة جيدة أو لا اتفاق"
كما أوضح أن الرئيس الأميركي
دونالد ترامب
أعرب عن رغبته في التوصل إلى اتفاق، قائلاً "إما أن تعقد صفقة جيدة أو لا تعقد أي صفقة".
أتت تلك التصريحات بعدما أعلن النقيب تيم هوكينز، المتحدث باسم القيادة المركزية الأمريكية (سنتكوم)، في بيان ليل الاثنين الثلاثاء أن الضربات الأخيرة "صُممت لحماية القوات الأميركية من التهديدات التي تشكلها القوات
الإيرانية
".
مواضيع ذات صلة
وزير الحرب الأميركي: عودة القتال ضد إيران بيد الرئيس ترامب والهدنة لم تنته بعد
Lebanon 24
وزير الحرب الأميركي: عودة القتال ضد إيران بيد الرئيس ترامب والهدنة لم تنته بعد
26/05/2026 08:18:12
26/05/2026 08:18:12
Lebanon 24
Lebanon 24
أ ف ب: الجيش الروسي يقول إنه أسقط 27 طائرة مسيّرة أوكرانية بعد انتهاء الهدنة
Lebanon 24
أ ف ب: الجيش الروسي يقول إنه أسقط 27 طائرة مسيّرة أوكرانية بعد انتهاء الهدنة
26/05/2026 08:18:12
26/05/2026 08:18:12
Lebanon 24
Lebanon 24
الهدنة تنتهي الأحد… واللبنانيون يتساءلون: ماذا بعد؟
Lebanon 24
الهدنة تنتهي الأحد… واللبنانيون يتساءلون: ماذا بعد؟
26/05/2026 08:18:12
26/05/2026 08:18:12
Lebanon 24
Lebanon 24
المتحدث باسم لجنة الأمن القومي في مجلس الشورى الايراني: انتهاء الهدنة يجب ألا يؤدي إلى تمديدها
Lebanon 24
المتحدث باسم لجنة الأمن القومي في مجلس الشورى الايراني: انتهاء الهدنة يجب ألا يؤدي إلى تمديدها
26/05/2026 08:18:12
26/05/2026 08:18:12
Lebanon 24
Lebanon 24
وزير الخارجية
دونالد ترامب
الأميركيين
الإيرانية
سي أن أن
الإيراني
الاميركي
دونالد
تابع
قد يعجبك أيضاً
نهر الفرات عند أعلى مستوياته منذ سنوات
Lebanon 24
نهر الفرات عند أعلى مستوياته منذ سنوات
01:11 | 2026-05-26
26/05/2026 01:11:57
Lebanon 24
Lebanon 24
لمواجهة مسيّرات "الحزب" المفخخة.. إسرائيل تتزود بالشباك الواقية!
Lebanon 24
لمواجهة مسيّرات "الحزب" المفخخة.. إسرائيل تتزود بالشباك الواقية!
00:47 | 2026-05-26
26/05/2026 12:47:40
Lebanon 24
Lebanon 24
رداً على الهجمات الأميركية الجديدة.. نائب ايراني يتوعد
Lebanon 24
رداً على الهجمات الأميركية الجديدة.. نائب ايراني يتوعد
00:14 | 2026-05-26
26/05/2026 12:14:25
Lebanon 24
Lebanon 24
زلزال بقوة 6.9 درجات يهز تشيلي.. هل من خطر تسونامي؟
Lebanon 24
زلزال بقوة 6.9 درجات يهز تشيلي.. هل من خطر تسونامي؟
23:42 | 2026-05-25
25/05/2026 11:42:07
Lebanon 24
Lebanon 24
نقل نتنياهو إلى مستشفى في القدس.. ولا تفاصيل إضافية بشأن حالته
Lebanon 24
نقل نتنياهو إلى مستشفى في القدس.. ولا تفاصيل إضافية بشأن حالته
23:40 | 2026-05-25
25/05/2026 11:40:30
Lebanon 24
Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة
"فرق انطلقت".. ماذا يجري قرب الضاحية؟
Lebanon 24
"فرق انطلقت".. ماذا يجري قرب الضاحية؟
16:07 | 2026-05-25
25/05/2026 04:07:26
Lebanon 24
Lebanon 24
في حادث سير مروّع... وفاة فنان عربيّ بارز صباح اليوم (صورة)
Lebanon 24
في حادث سير مروّع... وفاة فنان عربيّ بارز صباح اليوم (صورة)
07:01 | 2026-05-25
25/05/2026 07:01:53
Lebanon 24
Lebanon 24
قرار إسرائيلي صدرَ بشأن لبنان.. توسيع عمليات وقصفٌ للمباني!
Lebanon 24
قرار إسرائيلي صدرَ بشأن لبنان.. توسيع عمليات وقصفٌ للمباني!
13:30 | 2026-05-25
25/05/2026 01:30:05
Lebanon 24
Lebanon 24
تصاعد الانتقادات داخل "الحزب"... المجلس السياسي غائب والبقاء في الحكومة بلا جدوى
Lebanon 24
تصاعد الانتقادات داخل "الحزب"... المجلس السياسي غائب والبقاء في الحكومة بلا جدوى
10:00 | 2026-05-25
25/05/2026 10:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
ممثلة لبنانيّة تُؤكّد علاقتها برجل أعمال: نعم سنتزوّج (صور)
Lebanon 24
ممثلة لبنانيّة تُؤكّد علاقتها برجل أعمال: نعم سنتزوّج (صور)
08:56 | 2026-05-25
25/05/2026 08:56:37
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في عربي-دولي
01:11 | 2026-05-26
نهر الفرات عند أعلى مستوياته منذ سنوات
00:47 | 2026-05-26
لمواجهة مسيّرات "الحزب" المفخخة.. إسرائيل تتزود بالشباك الواقية!
00:14 | 2026-05-26
رداً على الهجمات الأميركية الجديدة.. نائب ايراني يتوعد
23:42 | 2026-05-25
زلزال بقوة 6.9 درجات يهز تشيلي.. هل من خطر تسونامي؟
23:40 | 2026-05-25
نقل نتنياهو إلى مستشفى في القدس.. ولا تفاصيل إضافية بشأن حالته
23:28 | 2026-05-25
روبيو: التفاوض على صياغة الاتفاق مع إيران قد "يستغرق بضعة أيام"
فيديو
غوغل تغيّر قواعد البحث.. الذكاء الاصطناعي يتقدم والروابط تتراجع
Lebanon 24
غوغل تغيّر قواعد البحث.. الذكاء الاصطناعي يتقدم والروابط تتراجع
02:49 | 2026-05-22
26/05/2026 08:18:12
Lebanon 24
Lebanon 24
وزارة الإعلام واليونسكو تطلقان حملة وطنية لتعزيز التربية الإعلامية ومكافحة التضليل
Lebanon 24
وزارة الإعلام واليونسكو تطلقان حملة وطنية لتعزيز التربية الإعلامية ومكافحة التضليل
04:51 | 2026-05-15
26/05/2026 08:18:12
Lebanon 24
Lebanon 24
بعد إعلان أحمد سعد انفصاله عن زوجته للمرة الثالثة.. هكذا علّقت الإعلامية ياسمين عز (فيديو)
Lebanon 24
بعد إعلان أحمد سعد انفصاله عن زوجته للمرة الثالثة.. هكذا علّقت الإعلامية ياسمين عز (فيديو)
02:18 | 2026-05-09
26/05/2026 08:18:12
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
مونديال 2026
متفرقات
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24