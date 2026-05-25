بعد الضربات الاميركية على ايران.. هل انتهت الهدنة؟

بعد استهداف القوات الأميركية زوارق في جنوب ، أكد مسؤولون أميركيون أنه تم تدمير قاربين، واستهداف موقع لصواريخ أرض-جو في بندر عباس كان يُزعم أنه كان يستهدف الطائرات الحربية الأميركية.وأضاف أحد المسؤولين لشبكة "فوكس نيوز" اليوم الثلاثاء أن هذه الضربات لا تعني انتهاء وقف إطلاق النار الهش الذي تم التوصل إليه الشهر الماضي.

إلى ذلك، أوضح مسؤول أميركي آخر لشبكة " " أن الضربات كانت رد فعل ودفاعية وليست جزءا من هجوم مخطط له.بدوره شدد الأميركي ماركو روبيو على أن التوصل إلى اتفاق مع لا يزال ممكناً، رغم الضربات الأميركية الجديدة. وأضاف روبيو للصحفيين في جايبور خلال زيارة رسمية للهند قائلاً " بعض المحادثات في قطر، وسنرى ما إذا كان بإمكاننا إحراز أي تقدم.. أعتقد أن هناك الكثير من النقاشات الدائرة حول نقاط محددة في الوثيقة الأولية، لذا سيستغرق الأمر بضعة أيام"."صفقة جيدة أو لا اتفاق"كما أوضح أن الرئيس الأميركي أعرب عن رغبته في التوصل إلى اتفاق، قائلاً "إما أن تعقد صفقة جيدة أو لا تعقد أي صفقة".أتت تلك التصريحات بعدما أعلن النقيب تيم هوكينز، المتحدث باسم القيادة المركزية الأمريكية (سنتكوم)، في بيان ليل الاثنين الثلاثاء أن الضربات الأخيرة "صُممت لحماية القوات الأميركية من التهديدات التي تشكلها القوات ".